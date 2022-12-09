De voordelen van flespompoen volgens een erkende diëtist

Vier redenen waarom je meer pompoenvruchten moet eten
Voeding
Een erkend diëtist bespreekt de feiten over dit populaire voedsel.
Pompoenvrucht is misschien wel een van de meest veelzijdige vruchten die er is. Naast de 'gewone' pompoen zijn er zoveel verschillende soorten om van te genieten (denk aan eikelpompoen, flespompoen, delicata en ook courgette). Ze zijn allemaal een rijke bron van vitamines, mineralen, complexe koolhydraten en vezels. Pompoenvruchten hebben veel voordelen,
zoals een gunstig effect op de gezondheid van de huid en de bloedsuikerspiegel, ondersteuning van het immuunsysteem en het voorkomen van chronische ontstekingen. De meeste pompoensoorten hebben een geeloranje vruchtvlees, dankzij een klasse pigmenten die carotenoïden worden genoemd. Een van de meest bestudeerde carotenoïden is bètacaroteen (een voorloper van vitamine A), dat is onderzocht vanwege zijn talloze positieve effecten op het lichaam.
Dankzij de aanwezigheid van bètacaroteen en diverse vitamines en mineralen hebben pompoenvruchten verschillende voordelen. Ontdek hieronder de redenen waarom het gunstig kan zijn om deze hartige vruchten regelmatig in je maaltijd te verwerken.
Vier voordelen van pompoenvrucht
1.Bevordert een gezonde huid
Onderzoek wijst uit dat carotenoïden tot de sterkste antioxidanten behoren. Bètacaroteen in pompoen zorgt bijvoorbeeld voor een gezondere huid door huidschade door vrije radicalen te bestrijden. Ter verduidelijking, vrije radicalen zijn een schadelijke molecuulsoort die zich in cellen kan ophopen en schade kan toebrengen aan zaken als DNA en eiwitten. Bètacaroteen ondersteunt ook de groei en vernieuwing van nieuwe huidcellen. Een artikel gepubliceerd in een uitgave van het tijdschrift Molecules uit 2011, beschreef dat hoge carotenoïdegehaltes in de huid mensen hielpen om er jonger uit te zien, hoewel die maatstaf subjectief is.
Deze informatie kwam overeen met de theorie dat hogere niveaus van antioxidanten in de huid helpen beschermen tegen veroudering, wat ook wordt besproken in hetzelfde artikel. Maar voordat je talloze borden pompoen naar binnen gaat werken in de hoop een jeugdige huid te behouden, is het belangrijk om te weten dat carotenoïden in vet oplosbaar zijn. Dit betekent dat ze, om in het lichaam te worden opgenomen, samen met vet moeten worden ingenomen.
Dus in plaats van alleen maar gestoomde pompoen te eten, moet je ervoor zorgen dat je wat gezonde vetten, zoals olijfolie, erover sprenkelt voor een
optimale opname van die gezonde voedingsstoffen voor de huid.
2.Hulp bij de regulering van de bloedsuikerspiegel
Winterpompoensoorten zoals flespompoen, kabocha, delicata en eikelpompoen zijn allemaal vormen van gezonde, zetmeelrijke groenten. Een portie flespompoen bevat bijna het dubbele aantal gram koolhydraten als bijvoorbeeld een portie broccoli. Hoewel pompoenvrucht vrij veel koolhydraten bevat, bevat het ook behoorlijk wat vezels, waardoor het een complexe koolhydraat is en dus de regulering van de bloedsuikerspiegel ondersteunt.
De vezels in de pompoenvrucht voorkomen dat de bloedsuikerspiegel snel stijgt en daalt, waardoor je minder last hebt van stemmingswisselingen of een laag energieniveau. Pompoenvrucht is een uitstekende koolhydraatkeuze wanneer je je bloedsuikerspiegel op peil wilt houden. Bovendien is gekookte winterpompoen een geweldige bron van koolhydraten voorafgaand aan een lange training voor iedereen die regelmatig sport (minstens 150 minuten gematigd intensieve activiteit per week).
3.Ondersteunt een gezond immuunsysteem
Je huidgezondheid en bloedsuikerspiegel zijn niet de enige dingen die baat hebben bij het eten van pompoenvruchten. De vitamines en mineralen in pompoenvruchten ondersteunen ook een gezond immuunsysteem.
Vitamine C en het mineraal magnesium zijn allebei cruciaal voor het immuunsysteem — en beide zijn aanwezig in pompoenvruchten. Een portie flespompoen bevat ongeveer 25 procent van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (ADH) vitamine C voor volwassen vrouwen en mannen (dat is respectievelijk 75 en 90 milligram).
En magnesium is een mineraal dat veel ondersteunende rollen speelt in het immuunsysteem. Magnesiumtekort is zelfs in verband gebracht met chronische, lichte ontstekingen. Hoewel het geen superrijke bron van magnesium is (een portie flespompoen bevat net iets meer dan 10 procent van de ADH voor volwassen mannen en vrouwen), levert een ons pompoenpitten ongeveer 20-25 procent van de ADH van magnesium voor volwassen mannen en vrouwen.
4.Gaat ontstekingen tegen
In een artikel in het tijdschrift Biomedicines uit 2021 werd onderzocht welke ontstekingsremmende effecten voeding kan hebben op gezond ouder worden. Om te beginnen is het belangrijk om te weten dat ontstekingen een noodzakelijke functie in het lichaam hebben. Ze treden op wanneer er blootstelling is aan een allergeen of toxine, bij een verwonding of tijdens een infectie om het genezingsproces op gang te brengen. Wanneer een ontsteking echter chronisch wordt, wat betekent dat deze gedurende een langere periode actief is, kan het de ontwikkeling van ziekten zoals hart- en vaatziekten, auto-immuunziekten, neurologische aandoeningen en kanker stimuleren.
Hoe simpel het ook mag klinken, een belangrijke manier om chronische ontstekingen te voorkomen of te bestrijden, is door een dieet te volgen dat rijk is aan fruit, groenten, ongeraffineerde granen, onverzadigde vetten en magere eiwitten. Onderzoek ondersteunt deze suggestie boven alle andere voedingsrages.
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Pompoenvruchten zijn door hun voedingsprofiel heel waardevol in de strijd tegen chronische ontstekingen. Het vervangen van geraffineerde koolhydraten — zoals witte pasta of brood — door gebakken eikelpompoen tijdens het avondeten, of het inruilen van suikerhoudende ontbijtgranen bij het ontbijt voor een zelfgemaakte chiapudding met pompoen kan alle bovenstaande voordelen opleveren. Door regelmatig deze alternatieven te gebruiken, kunnen chronische ziekten die verband houden met ontstekingen worden voorkomen.
Wat zijn lekkere manieren om pompoenvruchten te eten?
Het is natuurlijk een kwestie van smaak, toegankelijkheid en hoe goed je kan koken. Pompoen uit blik — het enige ingrediënt zou pompoen moeten zijn — is een gemakkelijke en betaalbare manier om pompoen aan je dieet toe te voegen. Voeg het eens toe aan havermout en smoothies, of meng het door gewone Griekse yoghurt om je eigen ontbijt met pompoensmaak te maken.
Het schillen en hakken van flespompoen kan arbeidsintensief zijn, maar door deze bereiding is het gemakkelijk te bakken. Breng op smaak met zout en peper en eet het als los gerecht, of gebruik het in een salade of soep. Bevroren pompoenvruchten zijn net zo voedzaam en vergen minder voorbereiding om mee te koken.
Pro-tip: probeer gevulde delicata-pompoen uit. Snij de pompoen doormidden, verwijder de zaadjes en braad hem met je favoriete vulling (bijvoorbeeld gehakt, tofu, kikkererwten of linzen). Vergeet niet dat je, om veel van de voordelen van pompoen (carotenoïden en vitamine A) te krijgen, je pompoen moet consumeren met een vet zoals olijfolie, noten, zaden of volvette zuivelproducten.
Tekst door Sydney Greene, erkend diëtist