De voordelen van flespompoen volgens een erkende diëtist

Pompoenvrucht is misschien wel een van de meest veelzijdige vruchten die er is. Naast de 'gewone' pompoen zijn er zoveel verschillende soorten om van te genieten (denk aan eikelpompoen, flespompoen, delicata en ook courgette). Ze zijn allemaal een rijke bron van vitamines, mineralen, complexe koolhydraten en vezels. Pompoenvruchten hebben veel voordelen,

zoals een gunstig effect op de gezondheid van de huid en de bloedsuikerspiegel, ondersteuning van het immuunsysteem en het voorkomen van chronische ontstekingen. De meeste pompoensoorten hebben een geeloranje vruchtvlees, dankzij een klasse pigmenten die carotenoïden worden genoemd. Een van de meest bestudeerde carotenoïden is bètacaroteen (een voorloper van vitamine A), dat is onderzocht vanwege zijn talloze positieve effecten op het lichaam.

Dankzij de aanwezigheid van bètacaroteen en diverse vitamines en mineralen hebben pompoenvruchten verschillende voordelen. Ontdek hieronder de redenen waarom het gunstig kan zijn om deze hartige vruchten regelmatig in je maaltijd te verwerken.