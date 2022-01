Het effect van je dieet op je mentale gezondheid, aldus voedingspsychiater Uma Naidoo

We drinken vruchtensap en eten volkoren granen om ons lichaam gezond te houden, maar volgens het snel groeiende vakgebied van de voedingspsychiatrie is wat we eten ook van invloed op ons brein. Voedingspsychiaters onderzoeken welke voeding een positieve invloed op je cognitieve functioneren en mentale welzijn heeft. In de tweede aflevering van onze driedelige miniserie over mentale gezondheid praat presentator Jaclyn Byrer met Uma Naidoo MD, een in Harvard opgeleide psychiater en chef-kok met Michelinster, over hoe eten je mentale welzijn en humeur kan beïnvloeden. Ze vertelt hoe nuttige voedingsmiddelen zoals noten, vis, koenjit en dergelijke klachten zoals depressie of een angststoornis kunnen tegengaan. Ook legt ze uit hoe nauw het brein en het darmkanaal in feite met elkaar verbonden zijn. Volg Uma Naidoo's zes pijlers van de voedingspsychiatrie en vul je bord met voedsel waar je vrolijker van wordt.