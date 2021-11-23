Voeg deze 75 producten toe aan je dieet voor een minder opgeblazen gevoel

Een opgeblazen gevoel kan ontstaan als je te snel eet, als je drankjes met veel prik drinkt of als je vezelrijk voedsel consumeert terwijl je spijsverteringskanaal daar niet aan gewend is. Kauwgom kauwen, praten tijdens het eten en drinken uit een rietje houden ook verband met een opgeblazen gevoel en winderigheid.

Er zijn medische aandoeningen die kunnen leiden tot een opgeblazen gevoel, zoals het prikkelbaredarmsyndroom (PBS/IBS), lactose-intolerantie en coeliakie. Het vasthouden van water als gevolg van menstruele veranderingen of een hoger dan normale natriuminname kan ook een opgezet en opgeblazen gevoel geven. Een opgeblazen gevoel kan ook het gevolg zijn van verstopping.