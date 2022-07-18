De beste Nike tennisoutfits voor dames

8 essentials die elke tennisoutfit compleet maken
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Serveer in stijl op de baan met deze Nike must-haves voor je tennisoutfit.
Rokken en jurken, tanktops en polo's, en veelzijdige sneakers — met tenniskleding creëer je gemakkelijk een look voor een brunch na de wedstrijd of een snelle boodschap.
Nike tennisoutfits voor dames zijn ontworpen met de serieuze atleet in gedachten. Of je nu een beginner bent of wedstrijden speelt, het is belangrijk dat je een tennisoutfit aantrekt waarmee je snel en naadloos op de baan kunt bewegen.
8 belangrijke items om je Nike tennisoutfit compleet te maken
1. Nike tennisrokken en -jurken
Nike tennisrokken en -jurken zijn gemaakt van lichte, zweetafvoerende materialen en bevatten vaak nauwsluitende, geïntegreerde shorts die bestand zijn tegen harde schuivers en schuren helpen voorkomen. Deze rokken bieden ventilatie en bewegingsvrijheid, en zijn geschikt voor zowel topsporters als beginners.
Nike tennistanktops en mouwloze T-shirts
Mouwloze tanktops en T-shirts voor wedstrijden geven je armen en schouders de ruimte om de bal diagonaal de baan over te slaan en krachtig te serveren.
Veel Nike tennistanktops en T-shirts zijn gemaakt met gerecyclede polyestervezels en maken gebruik van Nike Dri-FIT technologie, waarmee zweet wordt weggevoerd van de huid voor snellere verdamping.
3. Nike tennissport-bh's
Sport-bh's zijn misschien niet altijd zichtbaar, maar ze zijn een cruciaal onderdeel van elke tennisoutfit. De beste Nike sport-bh's voor tennis zijn modellen met medium of complete ondersteuning die een aansluitende compressiepasvorm bieden tijdens het spelen. Tennis is een high-impact sport en het is belangrijk dat je comfortabel, snel en assertief op de baan kunt bewegen.
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4. NikeCourt tennisschoenen
Schoenen zijn bepalend voor een outfit, vooral als je de baan op gaat. NikeCourt tennisschoenen zijn er in diverse opvallende kleuren en designs, en beschikken over zolen met geïntegreerde technologie zodat je beter kunt springen en duiken. Dit omvat Zoom Air technologie, Nike React foam en in sommige gevallen een plaat over de hele lengte, die het effect heeft van een springplank voor atleten die verticale moves maken op de baan.
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5. Nike tennisheadgear
Haar (en zweet) uit je gezicht houden op de tennisbaan is een must. Of je nu extra bescherming tegen de zon wilt in de vorm van een pet of zonneklep, of gewoon je haar in toom wilt houden, Nike headgear is een functioneel accessoire voor elke tennisspeler.
6. Nike tennisjacks
Of je nu een extra laag nodig hebt om je spieren warm te houden of na de wedstrijd een jas wilt voor als het zweet is opgedroogd, Nike tennisjacks zijn altijd handig om in je rugzak of draagtas te hebben. Ook kun je met jacks verschillende kleuren en stijlen mixen en matchen, perfect om een stijlstatement na de wedstrijd te maken.
7. Nike tennisbroeken
Ga voor een lichte tennisbroek tijdens de warming-up op koelere dagen (of tijdens wedstrijden). De NikeCourt tennisbroek heeft zomen aan de onderkant die omhoog en omlaag kunnen worden geritst, zodat je hem gemakkelijk aan en uit kunt trekken.
8. Nike tennishoodies en sweatshirts
Ruimvallende hoodies en sweatshirts reguleren niet alleen je lichaamstemperatuur, maar vormen ook een zacht en casual laagje als aanvulling op premium tennisgear. Ga na je volgende wedstrijd meteen door naar je brunch of trek een Nike tennishoodie of sweatshirt aan en relax in stijl.
Tekst: Julia Sullivan, A.C.E.-gecertificeerd C.P.T.