Tennisoefeningen om een betere speler te worden

De sleutel om beter te worden in welke sport (of vaardigheid) dan ook is oefenen. En ook bij tennis komt het er op neer dat je meer oefeningen doet, naast een potje enkel- of dubbelspel.

Met gerichte tennisoefeningen kun je je voetenwerk, slag, racketbeheersing en andere vaardigheden verbeteren. Bovendien kunnen nieuwelingen met beginnersvriendelijke tennisoefeningen snel hun mannetje op de baan staan tegenover doorgewinterde spelers.

Als je nog nooit tennisoefeningen hebt gedaan, is het begrijpelijk dat je vragen hebt over waarom ze belangrijk zijn en hoe ze je spel verbeteren. Dit is wat ervaren tenniscoaches willen dat je weet.