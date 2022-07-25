Tips van coaches voor een betere forehand bij tennis

Je forehand verbeteren bij tennis is een eenvoudige manier om je vaardigheden op de baan te verbeteren.

"Na het serveren is de forehand misschien wel de belangrijkte slag in tennis", zegt Michael Sowter, tennisdirecteur en tenniscoach voor dames aan Fordham University.

De forehand is een slag waarbij de hand die het tennisracket vasthoudt naar voren wijst. Het is een essentiële techniek om een slag van de tegenstander met kracht en beheersing terug te kunnen geven.

"Het goede nieuws is dat de forehand ook een van de makkelijkste slagen is om onder de knie te krijgen", aldusKacper Owsian, voormalig proftennisser. En er zijn heel veel manieren om een goede forehand uit te voeren.

Daarbij kan de forehand over het algemeen in drie fases worden verdeeld:

1. Unit turn. Dit is de eerste stap in de voorbereiding om een forehand te slaan. De United States Tennis Association geeft als tip om je heupen en bovenlichaam als één geheel te zien als je draait. Je zet hiervoor een stap zodat je gespreid staat en draait je bovenlichaam en racket gelijktijdig.



2. Backswing. Na de draai van je racket en bovenlichaam draait je arm je racket verder in de vorm van een 'C'. Dit heet de backswing.



3. Follow-through De arm beweegt het racket naar de bal en over de voorzijde van het lichaam voor de follow-through. Of, anders gezegd: je maakt de swingbeweging af.

"Van origine was de follow-through over de schouder, maar tegenwoordig zie je veel meer variaties in het spel", zegt Sowter.

Perfectioneer deze stappen om je spel te verbeteren. Bekijk ook deze tips van tenniscoaches om je forehand bij tennis te verbeteren.