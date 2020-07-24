Hoe pronatie invloed heeft op je hardloopstijl

Oké, laten we beginnen met wat je vooral niet moet doen: ga niet meteen anders lopen om je over- of onderpronatie te compenseren. Hoewel het natuurlijk goed is om je bewust te zijn van jouw manier van lopen, loop je nu eenmaal zoals je loopt. Als je er te veel mee bezig bent, kan dit je runs in de weg zitten, aldus Nike Senior Director of Global Running Chris Bennett, oftewel Coach Bennett.



Kijk in plaats daarvan naar je schoenen. Die zijn erg belangrijk voor je manier van lopen en kunnen blessures helpen voorkomen zonder je looppatroon te veranderen. Als je de neiging hebt om te overproneren (wat het vaakst voorkomt), overweeg dan schoenen met stabiliteitskenmerken, aldus Welch. Deze hebben een stevigere middenzool op de boogzijde van de voet en bieden meer ondersteuning zodat je voet minder naar binnen kantelt. Voor onderproneerders kunnen schoenen die meer demping en shockabsorptie bieden de kans op stressgerelateerde blessures verminderen. Zolang je schoenen maar comfortabel aanvoelen, heb je minder kans op blessures, zo wijst een onderzoek gepubliceerd in het British Journal of Sports Medicine uit.



Behalve je schoenen (die je pronatieproblemen helaas niet voor je kunnen oplossen), kun je proberen de spieren in je voet te versterken (bijvoorbeeld door je grote teen herhaaldelijk op en neer te heffen) en de mobiliteit van enkels en voet te verbeteren (gebruik een foamroller op je kuiten) om het probleem in ieder geval enigszins te verlichten, zegt Welch.



In het ideale geval ga je er na verloop van tijd neutraler van hardlopen. Maar als dit niet gebeurt, en je niet voortdurend blessures oploopt, maak je dan geen zorgen. Blijf rustig doorlopen maar wees voorzichtig.