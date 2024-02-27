Nike geeft vrouwelijke moslimatleten een boost met een baanbrekende sporthijab

Nike geeft vrouwelijke moslimatleten een baanbrekende sporthijab
Productnieuws
Eindelijk krijgen vrouwelijke atleten met een hijab de gear die ze verdienen.
- De Nike Pro hijab werd uitgebracht in december 2017.
- De hijab is ontworpen om een einde te maken aan de performancebeperkingen van traditionele hijabs tijdens het sporten.
- Het pull-on design en de enkellaagse Nike Pro Cool mesh houden vrouwelijke atleten droog en comfortabel.
- Het lichte product is verkrijgbaar in de maten XS/S en M/L.
In december 2017 introduceerde Nike de Nike Pro hijab om vrouwelijke moslimatleten te empoweren. Met dit baanbrekende nieuwe kledingstuk speelde het bedrijf in op de behoeften van de hijab-gemeenschap. Sporthijabs voor vrouwen bestonden nog niet, en traditionele hijabs waren ook niet geschikt voor atletiek.
Omdat ze weinig opties hadden, werden toppresteerders zoals Ibtihaj Muhammad, Nike atleet en schermkampioen, gedwongen om kleding te improviseren. Sterker nog, Muhammad, die in 2016 in Rio een bronzen medaille won voor Team USA, had haar hele atletiekcarrière moeite gehad om de juiste pasvorm te vinden. Ze bond haar hijab aan de achterkant vast, spelde het voorste deel onder haar kin vast en stopte de extra stof onder de bandjes van haar sport-bh.
Helaas werd de verdubbelde georgette-stof zwaar en stijf als ze zweette. De hijab zat niet alleen ongemakkelijk, maar belemmerde haar zo erg dat ze soms gestraft werd als ze de scheidsrechter niet hoorde.
Mohammed was niet de enige atleet die te maken had met de tekortkomingen van traditionele hijabs tijdens het sporten. Nike designers hadden soortgelijke feedback gehoord van vele anderen. Om het speelveld gelijk te trekken, besloten Nike Pro designers (die basislagen maken, oftewel de stoffen die het dichtst op de huid zitten) een prototype voor een sporthijab te maken.
Nadat ze een eerste versie hadden ontwikkeld, vroegen ze atleten om deze te testen. Een panel bestaande uit pro's (waaronder gewichtheffer Amna Al Haddad en kunstschaatster Zahra Lari, beiden uit de Verenigde Arabische Emiraten) en niet-professionals (zoals Manal Rostom, een coach van de Nike Run Club in Dubai, en Zeina Nassar, een Duitse bokser) gaf feedback over de prestaties en de look.
Nike verfijnde het product op basis van feedback van atleten die tijdens verschillende draagtestrondes werd verzameld. Het resultaat? Een sporthijab die licht, zacht, ventilerend en onopvallend is. De enkellaagse Nike Pro Cool mesh is een van Nike meest ventilerende materialen en houdt atleten fris en comfortabel. Ondertussen zorgen zowel XS/S- als M/L-maten ervoor dat de hijab past bij verschillende hoofdmaten en gezichtsvormen zonder extra volume door verstelmechanismen.
De Nike Pro hijab werd geïntroduceerd in december 2017 en is verkrijgbaar op Nike.com en bij geselecteerde retailers in Europa, Noord-Afrika, Noord-Amerika en het Midden-Oosten. Tegenwoordig biedt het bedrijf zowel Nike Pro hijabs (zwart, $ 38) als Nike Victory hijabs (zwart, $ 46) aan, de laatste om in te zwemmen.
De Nike Pro hijab is meer dan sportswear en symboliseert empowerment voor vrouwelijke moslimatleten. "De Nike Pro hijab zal helpen om het gesprek over hijabs en moslimvrouwen in de sportwereld te bevorderen en van sport een inclusieve ruimte te maken", zei Muhammad bij de lancering van het product.
"Het herinnert ons moslimvrouwen eraan dat we alles in de wereld kunnen bereiken", merkte Lari op. "Wat Nike voor moslimatleten heeft gedaan, is een droom waarvan we nooit hadden gedacht dat die zou uitkomen."
Tekst: Dina Cheney