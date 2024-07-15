Nike presenteert revolutionaire technologie met de Air Zoom Mercurial

De juiste voetbalschoen geeft je de grip en ondersteuning die je nodig hebt op het veld. De Nike Air Zoom Mercurial geeft je dat en nog veel meer.

De Nike Air Zoom Mercurial is gemaakt met speciale technologie voor extra ondersteuning en flexibiliteit van de voet, zelfs bij hoge snelheden. De schoen heeft een responsieve Zoom airbag van driekwartlengte die echt in de plaat zit en je voet dichter bij de grond brengt. Dat systeem met samengeperste lucht is ontworpen om schokken te absorberen en snelle bewegingen mogelijk te maken, met als resultaat een energieteruggave die je vooruit stuwt.

De airbag heeft ook speciale groeven voor flexibiliteit op het veld en reageert op de natuurlijke beweging van je voet.

"Als Mercurial atleet denk ik altijd aan snel. Ik wil sneller zijn dan mijn tegenstander", zegt Kylian Mbappé, de ster van het Franse nationale team, die de Nike Air Zoom Mercurial draagt. "Wat ik het tofst vind, is dat deze technologie revolutionair is. Air is wat de Mercurial atleten echt de beste voorwaarden biedt om te presteren."

Het bovenwerk van de schoen is voorzien van de volgende generatie Vaporposite: Vaporposite+. Dit bovenwerk is gemaakt met een stroeve chevronmesh en heeft een aanpasbare pasvorm voor een betere balbeheersing. Het is ook gemaakt van flexibele garens voor een licht gevoel dat je niet beperkt.

Tests in het Nike Sports Research Lab resulteerden in een kaart waarop alle delen van de voet staan die ondersteund moeten worden. Op basis daarvan werd een speed cage met specifieke zones ontworpen voor de Air Zoom Mercurial. Het bovenwerk biedt een prettige 'omsluitende pasvorm' voor een stevig gevoel, zelfs tijdens het sprinten en bij snelle wendingen, zegt Collin Eder, Senior Director of Global Football Footwear bij Nike.

De Air Zoom Mercurial heeft ook een voering van Flyknit, een comfortabel materiaal dat nauw omsluit, zodat je voeten koel en droog blijven. De hoge kraag is ontworpen voor extra bedekking en flexibiliteit rond de enkel.

Net als alle Nike Mercurial voetbalschoenen heeft de Air Zoom Mercurial een Nike Aerotrack plaat met speciale groeven voor een lichte en stevige grip. De Air Zoom Mercurial heeft een nieuw onderdeel aan de onderkant: een Tri-Star noppenpatroon. Dit noppenpatroon is ontworpen om voetballers makkelijk zijwaarts en vooruit te laten bewegen, voor efficiënte explosieve snelheden en snelle wendingen.

Omdat je niet in het veld wilt opgaan, heeft de Nike Air Zoom Mercurial een opvallend design met een rood Air logo op de buitenkant en een metallic zool in rode, paarse en oranje tinten — niet te missen wanneer je je tegenstanders voorbij vliegt.

Als onderdeel van de impactdoelstellingen voor 2025 van Nike, die onder andere het doneren, opknappen of recyclen van 10 keer zoveel gebruikte of defecte producten behelzen, bestaat het grootste deel van de Mercurial lijn voor minstens 20% van het gewicht uit gerecycled materiaal.

De Air Zoom Mercurial is er in verschillende kleurencombinaties. Je vindt de schoen op Nike.com en in Nike stores in maten voor volwassenen en jongeren. Scoor hier je eigen paar van deze revolutionaire voetbalschoen.