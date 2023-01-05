James Clear over hoe je gewoontes aanleert of doorbreekt

Met maar liefst drie jaar op de bestsellerlijst van de New York Times heeft James Clear met zijn Atomic Habits van succes een gewoonte gemaakt. In deze aflevering spreekt gastvrouw Jaclyn Byrer de schrijver en ondernemer die miljoenen lezers heeft geïnspireerd om hun gedrag met betrekking tot gezondheid te veranderen. Zijn idee: wie we zijn weerspiegelt onze gewoonten. Met zijn nuttige metaforen en verfrissend praktische en haalbare mindsettechnieken, geïnspireerd door grootheden uit de psychologie, kunnen we allemaal werken aan gezonde gewoontes.