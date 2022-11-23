Journalist Anna Kessel over vrouwen in de sport- en fitnesswereld

Anna Kessel schrijft al bijna 20 jaar over vrouwen in de sport. Haar werk — in het bijzonder met betrekking tot vrouwenvoetbal — heeft zoveel indruk gemaakt dat ze van het Britse koninkrijk de onderscheiding Most Excellent Order ontving in het kader van de 90e verjaardag van Queen Elizabeth II. Velen beschouwen haar boek, Eat Sweat Play, als verplichte kost op het kruispunt van feminisme en fitness. In deze aflevering praat Kessel met host Jaclyn Byrer over de geschiedenis van vrouwensport en vertelt ze waarom het met name maatschappelijke opvattingen zijn die deelname aan sport in de weg hebben gestaan, en hoe we allemaal een rol kunnen spelen om vrouwen een prominentere plek te geven in de wereld van sport.