Monica Garrison, oprichter van Black Girls Do Bike, over de voordelen van fietsen

In 2013 heeft Monica Garrison het fietsen herontdekt als middel om stress tegen te gaan, fit te blijven en tijd met haar kids door te brengen. De mentale en fysieke voordelen waren zo groot dat ze in hetzelfde jaar Black Girls Do Bike (BGDB) oprichtte. Dit is een organisatie die alle vrouwen motiveert om het plezier van fietsen te ontdekken en ervaren. De organisatie is vooral gericht op het openen van deuren voor vrouwen van kleur en om verschillen in gezondheid aan te pakken. Met meer dan 100 afdelingen zorgt BGDB dat vrouwen uit de hele wereld een sterk gevoel van saamhorigheid krijgen via hun passie voor fietsen en voor teruggeven. In deze aflevering spreekt host Jaclyn Byrer met Monica en andere inspirerende BGDB members over hun ervaringen met de groep en hun missie om wellness te democratiseren.