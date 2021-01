Ontmoet de Franse schermer Meddy Elice

Vertel eens wat over je familie. Je hebt meerdere oudere broers, toch?

M'n oudere broers zijn allemaal heel anders in hun omgang met mij en hoe ze me steunen. De oudste, [Jerry], is 40 en is een soort vader voor me. Hij vraagt vaak hoe het met me is, wil weten of het allemaal goed gaat en is niet zo van het aanmoedigen. Hij wil dat ik m'n volwassen leven serieus neem en nadenk over wat er na m'n sportcarrière gaat gebeuren. Morgan is 33 en zorgt voor veel vreugde in m'n leven. Hij laat me alles van de positieve kant zien. M'n andere broer, Mike, [is 30 jaar] en er is nooit sprake geweest van rivaliteit tussen ons. Hij steunt me altijd op de juiste manier. Daarin lijkt hij op m'n moeder. Zij zei altijd dat we trots op onszelf moeten zijn, maar dat we nooit mogen denken dat we beter zijn dan een ander. Nederigheid vormt de basis van ons gezin.