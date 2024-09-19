Nike en de LEGO Group gaan samen spel promoten

Play moet een bouwsteen van de kindertijd zijn. Helaas is voor een derde van alle kinderen wereldwijd de speeltijd beperkt tot drie uur per week, volgens een recent onderzoek van de LEGO Group. Bovendien krijgt slechts één op de vijf kinderen wereldwijd de fysieke activiteit die ze nodig hebben om te floreren, aldus de Wereldgezondheidsorganisatie.



De oplossing? Meer tijd voor spel en sport, die cruciaal zijn voor de ontwikkeling van kinderen. Daarom hebben Nike en de LEGO Group de handen ineengeslagen om dat te helpen opbouwen. Een nieuw meerjarig partnerschap tussen de bedrijven om kinderen te inspireren en in staat te stellen om te bewegen, te verkennen en te creëren om de beste versie van zichzelf te worden.



"Nike geeft vorm aan de toekomst van jeugdsport met de visie op een actieve, inclusieve wereld die alle jongeren inspireert om te spelen en hun grootste potentieel te bereiken", zegt Vanessa Garcia-Brito, VP en Chief Impact Officer, NIKE, Inc. "Via coaching kunnen we het plezier terugbrengen in sport en alle jongeren uitnodigen om mee te doen. Ons doel is de volgende generatie kans te geven op een leven vol sport en beweging en om ze te helpen hun dromen waar te maken."



Vanaf de zomer van 2025 lanceren de merken verschillende producten en ervaringen die bedoeld zijn om de groei, vreugde, gezondheid en out-of-the-box denken van kinderen te stimuleren. Het eerste product wordt op 1 juli 2025 uitgebracht: de bijna 1200-delige Nike Dunk x LEGO set. LEGO-fans vanaf 10 jaar hebben de unieke kans om een Nike Dunk, een draaibaar basketbalspeeltje en de iconische 'Dunk'-slogan opnieuw te bouwen, die ze vervolgens prominent kunnen neerzetten in de ruimte van hun keuze. Deze set is geïnspireerd op de iconische Nike Dunk basketbalschoenen en is een eerbetoon aan de creativiteit binnen de sneakercultuur en LEGO. Zo brengt de set bouwen en sport samen. Extra LEGO-sets worden uitgebracht in september 2025.

In augustus worden de Nike x LEGO co-branded schoenen, kleding en accessoires uitgebracht, waaronder de Nike Air Max Dn x LEGO collectie, gevolgd op 1 september 2025 door de Nike Dunk Low x LEGO collectie en meer. Het ontwerp van deze producten maakt gebruik van de unieke LEGO-vormgeving, gecombineerd met de kracht van sportcultuur en het DNA van Nike. Meer schoenen en kleding met co-branding worden uitgebracht tot en met de herfst van 2025.

De Nike Dunk Low x LEGO collectie en de Nike Air Max Dn x LEGO collectie zijn verkrijgbaar via Nike kanalen, waaronder nike.com en geselecteerde retailpartners.

Stap voor stap en steen voor steen zijn Nike en de LEGO Group verheugd om een rol te spelen bij het inspireren van de volgende generatie van actieve en creatieve mensen. Hun uitnodiging aan kinderen over de hele wereld: Zet je schrap, creëren maar.