Nike en Hyperice werken samen om de Hyperboot te ontwikkelen
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De tech boots veranderen hoe we naar warming-ups en herstel kijken.
- Nike heeft samen met Hyperice innovatieve draagbare technologie ontwikkeld die is ontworpen om warming-ups en snel herstel te makkelijker te maken en daarmee optimale prestaties te bevorderen.
- De Nike x Hyperice boots zijn een high-top schoen met warmte en dynamische luchtcompressiemassage voor voeten en enkels.
Hyperice, bekend om zijn innovatieve hersteltechnologie, en Nike hebben de handen ineengeslagen om draagbare technologie te ontwikkelen die het warming-up- en herstelproces verbetert. De Nike x Hyperice boots zijn ontworpen om atleten optimaal te laten presteren tijdens trainingen en wedstrijden.
"Deze samenwerking is het hoogtepunt van vele jaren werk van onze twee merken om innovatieve schoenen en kleding voor atleten te maken om zo hun prestaties en herstel te verbeteren", aldus Hyperice-oprichter en -president Anthony Katz. "En dit is nog maar het begin."
De schoenen zijn niet alleen ontworpen voor het herstel, maar ook voor warming-ups; twee processen die van groot belang zijn voor het fysieke en mentale welzijn van de atleten. "De Hyperboot zorgt dat je lichaam klaar is om te bewegen; of je nu voor de winst gaat of tijdens werk van hot naar her rent", zegt Tobie Hatfield, Senior Director, Nike Athlete Innovation.
De Nike x Hyperice boots zijn high-top schoenen op batterijen die warmte en dynamische luchtcompressiemassage bieden voor de voeten en enkels wanneer dat nodig is. Een systeem van Normatec binnenzakken met twee luchtzakken die zijn verbonden met warmte-elementen verdeelt de warmte gelijkmatig over het bovenwerk en stuurt warmte diep de spieren en weefsels in van de voeten en enkels, zodat atleten profiteren van langere warming-up- en herstelperioden. De warmte en compressie kunnen worden aangepast door op een knop van de schoen te drukken; dragers kunnen kiezen uit drie niveaus.
Atleten uit verschillende sporten hebben hiermee getest en hun feedback wordt doorlopend meegenomen in de voortdurende innovatie van de producten.
"De Nike x Hyperice boots zijn nu een cruciaal onderdeel van mijn ochtendroutine voordat ik naar de baan ga voor mijn work-outs", zegt atleet Nafi Thiam. "Het is fijn om te beginnen met trainen zonder de stijfheid die ik 's ochtends weleens heb."
Atleten zeggen dat ze een groot verschil hebben gemerkt terwijl ze de boots dragen en dat ze het gevoel hebben dat ze hun warming-up al hebben voltooid voordat ze eraan beginnen. Ze benadrukken dat hun voeten en enkels al na één keer gebruik veel lichter en vrijer aanvoelen.
"Ik merkte het verschil meteen", zegt golfer Tom Kim. "Mijn voeten voelen zoveel lichter nadat ik 's ochtends de Nike x Hyperice boot heb gedragen."
Zowel Nike als Hyperice blijven feedback van atleten verzamelen terwijl de ontwikkeling gaande is. De Nike x Hyperice boots zijn vanaf 17 mei 2025 in Noord-Amerika verkrijgbaar via nike.com en geselecteerde Nike Stores. En vanaf het feestdagenseizoen van 2025 zijn ze ook wereldwijd verkrijgbaar.