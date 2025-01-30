De Air Max Dn8: de nieuwste Dynamic Air innovatie van Nike
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De Air Max Dn8, de nieuwste Air Max release van Nike, maakt gebruik van innovatieve Dynamic Air technologie voor een ongekende demping.
Ervaar hoe lopen op Air voelt met de release van de Nike Air Max Dn8. Innovatie is geïntegreerd in elk design van Nike en deze nieuwe versie van de Air Max technologie is weer een nieuwe mijlpaal in een lange lijn van iconische sneakers. De Air Max Dn8 brengt een eerbetoon aan de legendarische geschiedenis van Air Max en kijkt tegelijkertijd vooruit naar de innovaties van de toekomst.
"Toen we de Dn8 ontwierpen, dachten we steeds na over wat sommige van onze favoriete klassieke Air Max modellen zo goed maakten: dat je ze aan kunt trekken en meteen kunt gaan, wat er die dag ook gebeurt. En dat de schoen niet alleen met je meebeweegt, maar zelfs je verwachtingen overtreft", zegt Jonathan Kosenick, Lead Designer, Men's Sportswear bij Nike. "We wilden een schoen maken met het karakter van 'ga overal naartoe, doe alles'."
Dat vroeg om een frisse blik op de klassieke Air Max, waarbij we technologieën van hoogwaardige performanceschoenen combineerden met een design dat perfect past bij het dagelijks leven. De Air Max Dn8 maakt op een unieke manier gebruik van de Dynamic Air technologie van Nike, over de volledige lengte van de voet. Hierdoor ervaar je een constante soepele afwikkeling van hak naar teen voor optimaal comfort.
De Air Max Dn is een evolutie van zijn voorganger en heeft twee Air units met dubbele drukbuizen en acht luchtbuizen die zich aanpassen en iedere stap van comfort voorzien. Hoe dat precies werkt? Het is een dynamische flow: terwijl je voet afwikkelt van hak naar teen, beweegt de lucht door de Air unit om demping en ondersteuning te bieden die je echt voelt onder je voeten. Net als bij de hardloopschoenen van Nike draait het bij dit design om voortstuwing en comfort met als resultaat ongeëvenaarde demping en afwikkeling en een unieke sensatie.
"Met de Dn8 wilden we dichter bij de grond zitten. We wilden meer Air voelen. We wilden een betere overgang van hak naar teen", zegt Kosenick. "Al die doelen leidden ons naar een design met acht Air kamers die direct contact maken met de grond, waardoor ze effectiever kunnen samendrukken en veel flexibeler zijn. Dat zorgt voor een veerkrachtiger gevoel dat de performance van een hardloopschoen transformeert naar een schoen die je elke dag wilt dragen."
Het zachte en ventilerende bovenwerk is een perfecte aanvulling op de Dynamic Air technologie en heeft een design dat beweging en soepelheid uitstraalt. De hoogwaardige materialen zorgen voor een premium gevoel en indrukwekkende robuustheid. Voeg daar nog de Air units aan toe en je krijgt een schoen die de verwachtingen voor Air Max volledig op zijn kop zet.
De Air Max Dn8 is vanaf 6 februari 2025 verkrijgbaar in een opvallende roze kleurencombinatie via SNKRS en bij geselecteerde retailpartners. Het model is vanaf 6 maart 2025 wereldwijd te koop op nike.com en bij geselecteerde retailpartners. Later volgen er meer kleurencombinaties voor heren, dames en kids.