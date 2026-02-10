Nike en Nigo brengen homecoming en popcultuur samen met de release van de Air Force 3

Collegiate Homecoming ontmoet popcultuur in de culminerende Air Force 3 release van Nike en Nigo
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Nigo's laatste interpretatie van de Nike Air Force 3 is gearriveerd, samen met bijpassende varsityjacks.
- Nike en de invloedrijke ontwerper en kunstenaar Nigo hebben samengewerkt aan een jarenlange reis om de veelzijdige draai aan de Air Force 3 sneaker en bijpassende sportkleding te geven.
- Bij het ontwikkelen van zijn interpretatie van het herkenbare design liet Nigo zich inspireren door films, muziek en popcultuur.
- De ultieme uitdrukking van de Nike x Nigo Air Force 3 heeft een collegiaal homecoming-thema, dat de connectie van het merk met collegesport overbrugt met Nigo's passie voor vintage Amerikaanse stijl.
- De laatste Nike x Nigo Air Force 3 look en bijpassende varsityjacks zijn vanaf 31 januari 2026 verkrijgbaar in midnight navy en forest green op humanmade.jp, terwijl de schoenen en kleding in midnight navy op 6 februari bij SNKRS en geselecteerde Nike partnerretailers verkrijgbaar zijn.
Fans van zowel Nigo als Nike kunnen het laatste hoofdstuk van de schoenen- en kledingcollectie van Nike x Nigo vieren, ook al is het een beetje bitterzoet.
De samenwerking van Nike met de gerenommeerde kunstenaar en ontwerper, die zich richt op zijn herinterpretatie van de Nike Air Force 3 sneaker en bijpassende sportkleding, heeft geresulteerd in een schoen die zijn creativiteit op unieke wijze tot uiting brengt.
"Nigo brengt een ongelooflijke diepgang naar elk creatief element, wat ons in staat stelde om heel speels te zijn met hoe we zijn visie ten uitvoering brachten", zegt Leo Sandino-Taylor, VP, Global Energy Marketing bij Nike. "Hij is een absolute meester in zijn vak."
De Nike x Nigo modellen verrijken het populaire designs met verwijzingen naar de popcultuur die persoonlijk belangrijk zijn voor de ontwerper en die zijn creaties tijdens zijn decennialange carrière hebben beïnvloed.
Nigo is een maker wiens visie, curatie en esthetiek meerdere generaties aanspreken. Hij staat net zo bekend om zijn moderne catwalkontwerpen als om zijn vroege werk toen hij in de vroege jaren 90 op de streetwear-scene in Tokio verscheen.
Met deze laatste release komt een laatste herinterpretatie van de schoen die de ontwerper al lang als een persoonlijke favoriet beschouwt. "De AF3 is een verborgen meesterwerk waarvan ik me herinner dat ik het destijds echt een topmodel vond", zegt Nigo. "Via mijn eerste samenwerking met Nike wil ik iedereen er opnieuw kennis mee laten maken."
Deze keer krijgt de visie van de ontwerper op de Air Force 3, uitgevoerd met een foam middenzool en een rubberen buitenzool die identiek is aan het origineel, een collegiale homecoming-twist. Klassieke kleuren en materialen, waaronder Pendleton-wol, combineren Nigo's passie voor retro Amerikaanse esthetiek met Nike's langdurige connectie met collegiale sport.
De exclusieve Nike x Nigo Air Force 3, die wordt gelanceerd in midnight navy en forest green, wordt visueel gedefinieerd door het premium bovenwerk met reliëf leren overlays die een rijke textuur toevoegen. Kijk eens goed en je ziet de Pendleton merkdetails op de inlegzool en een Air Force logo met kettingstiksels op de tong.
Zowel de midnight navy als de forest green kleurencombinaties passen bij de bijpassende omkeerbare Pendleton wollen souvenirjacks. Degenen die bekend zijn met eerdere stukken zullen de in-box patches van het jack herkennen zoals te zien in de rest van de collectie van Nigo met Nike.
Deze items vormen een spannend hoogtepunt van de collectie, die eerder werd gelanceerd met een versie van de Air Force 3 geïnspireerd op Nigo’s favoriete televisiegenres uit zijn jeugd, aangevuld met sportkledingstukken die verwijzen naar zijn geliefde Japanse tekenfilms.
Nigo liet zich ook inspireren door zijn bezoek aan het hoofdkantoor van Nike. Hoewel een reeks invloeden zijn creatieve visie voor de Nike x Nigo-collectie voedde, putte hij daar "veel inspiratie uit de archieven, het laboratorium en het team dat er werkt", zegt Nigo. "Alles wat ik zag, had een grote invloed op het project."
Hoewel deze collectie ten einde loopt, kunnen fans van de kunstenaar meer samenwerkingen met Nike en Nigo verwachten. De ontwerper zegt: "Het is het begin van een lange en opwindende reis."
De nieuwe schoenen en kledingstijlen van Nike x Nigo zijn vanaf 31 januari 2026 verkrijgbaar in midnight navy en forest green op humanmade.jp, terwijl de midnight navy kleurencombinatie en jas op 6 februari bij SNKRS en geselecteerde Nike retailpartnerlocaties verkrijgbaar zijn.