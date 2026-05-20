Nu verkrijgbaar: Nike x Powerbeats Pro 2, de ultieme oordopjes voor elke work-out.
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Blokkeer het lawaai zodat je je op je doelen kunt concentreren. Dit is wat je moet weten over de functies van de Nike x Powerbeats 2 Pro en waar je ze kunt kopen.
Je hoofd bij de wedstrijd houden door afleiding buiten te sluiten, kan een uitdaging zijn — tenzij je de juiste oordopjes hebt. Verwelkom je nieuwe teamgenoot: Nike x Powerbeats Pro 2, die premium geluid, stevig passende oorhaken en zelfs een ingebouwde hartslagmeter biedt, samen met andere aantrekkelijke functies die deze oordopjes tot een uitblinker maken om gefocust te blijven.
De oordopjes zijn wereldwijd uitgebracht op 20 maart 2026 en zijn verkrijgbaar op Nike.com, Apple.com en in geselecteerde Apple Stores.
Belangrijkste kenmerken
Net als de originele Powerbeats Pro is de tweede versie ook zweetbestendig, biedt hij negen uur luistertijd en heeft hij een Apple-hoofdtelefoonchip. Toch bouwt de Nike Powerbeats Pro 2 voort op dat succes met een breed scala aan verbeteringen. Deze zijn:
Actieve noise-cancelling en transparantie-modus
Hoewel het blokkeren van al het geluid nuttig is in tal van trainingssituaties, moet je af en toe toch wat geluid kunnen horen, bijvoorbeeld als je langs een drukke straat rent of buiten fietst. De Nike Powerbeats Pro 2 geeft je beide opties.
Hartslagmeting
Volgens de American Heart Association kan het begrijpen van je hartslag je helpen je hartgezondheid en conditie in de gaten te houden. Je kunt bijvoorbeeld de intensiteit van je training controleren en deze naar behoefte aanpassen. De Nike Powerbeats Pro 2 biedt je ingebouwde hartslagmeting, zodat je geen extra apparaat nodig hebt.
Gestroomlijnd en stijlvol design
Vergeleken met de Powerbeats Pro is deze nieuwe versie lichter en zelfs de oplaadcase is kleiner. Dat maakt ze gemakkelijker te gebruiken en mee te nemen, waar je ook naartoe gaat. Bovendien delen de oordopjes voor het eerst voor Beats die iconische branding door het kenmerkende 'b'-logo in het linkeroordopje te plaatsen en de Nike Swoosh in het andere. Elk oordopje is uitgevoerd in twee tinten en heeft een combinatie van Volt en matzwart, wat staat voor prestaties en innovatie, en is ook zweet- en waterbestendig.
Apple H2 hoofdtelefoonchip
De Apple H2 is een krachtige chip die is gemaakt voor premium koptelefoons en levert een hogere verwerkingssnelheid in vergelijking met de Apple H1 chip. Dat leidt tot betere ruisonderdrukking, meer adaptieve audio en een betere energie-efficiëntie. De Nike Powerbeats Pro 2 biedt bijvoorbeeld een batterijduur tot 45 uur.
Gemaakt voor een individuele pasvorm
Zelfs de beste oordopjes ter wereld blijven in de la als ze niet goed passen. Daarom heeft Nike ervoor gezorgd dat de Nike x Powerbeats 2 Pro stevig passende oorhaken heeft die ze op hun plek houden. Er zijn ook vijf maten oordopjes, dus je kunt er een vinden die het best werkt voor jou, zelfs als je in beweging bent.
Integratie van de Nike Run Club-app
Of je nu nog nooit bent gaan hardlopen of een regelmatige marathonloper bent, de Nike Run Club app heeft alles wat je nodig hebt. De app biedt trainingstips, essentiële gegevens om je te helpen vooruitgang te boeken — tempo, locatie, afstand, hoogteverschillen, hartslag en tussentijden per kilometer — en uitdagingen die je gemotiveerd houden. De Nike x Powerbeats 2 Pro is geïntegreerd met de app, zodat je al die coachingskracht hebt wanneer je die het hardst nodig hebt.
Voor wie is de Nike x Powerbeats Pro 2 geschikt?
De extra functionaliteit van de Nike x Powerbeats Pro 2 in vergelijking met de vorige versie betekent dat de oordopjes een topkeuze zijn voor een breed scala aan activiteiten en atleten:
- Hardlopers en andere atleten die een stevige pasvorm nodig hebben en niet willen dat oordopjes eruit vallen, zelfs niet tijdens intensieve work-outs
- Atleten die op verschillende manieren trainen — hardlopen, fietsen, krachttraining, yoga, dansfitness — en voor al deze activiteiten dezelfde oordopjes willen gebruiken
- Gebruikers van de Nike Run Club app die coaching en hardloopstatistieken in realtime willen, geleverd via de oordopjes in plaats van naar een fitnesshorloge of telefoon te moeten kijken
- Atleten die hartslaggegevens willen om hun voortgang bij te houden en niet meerdere apparaten willen gebruiken voor die informatie
De Nike x Powerbeats 2 Pro combineren zoveel belangrijke functies en innovatie dat Nike-atleet LeBron James de special-edition oordopjes gebruikt om zich af te sluiten wanneer hij golf speelt.
"Ik maak al vanaf het begin deel uit van de Beats reis met de originele Powerbeats, en de Powerbeats Pro 2 vertegenwoordigen alles wat ik nodig heb in mijn dagelijkse routine, of ik nu train, herstel of gewoon leef", zegt hij. "Dit zijn niet alleen mijn favoriete oordopjes; ze zijn gemaakt voor iedereen die niet wil inleveren op performance."
Veelgestelde vragen
Wanneer komt de Nike x Powerbeats Pro 2 uit?
De oordopjes zijn uitgebracht op 20 maart 2026 — na een loterij voor vroege toegang op SNKRS — en zijn nu verkrijgbaar en kunnen worden gekocht op Nike.com, Apple.com en in geselecteerde Apple Stores.
Zijn de Nike x Powerbeats Pro 2 geschikt om mee te sporten?
Deze oordopjes blinken uit op het gebied van prestaties voor bijna elke activiteit, dankzij kenmerken zoals een lange batterijduur, een licht design, zweet- en waterbestendigheid, hartslagmeting en integratie met de Nike Run Club app.
Wat is er nieuw in de Nike x Powerbeats Pro 2?
De special-edition oordopjes maken gebruik van de H2-koptelefoonchip van Apple — de vorige versie maakte gebruik van de Apple H1 chip — wat betekent dat de prestaties beter zijn en de batterij langer meegaat. De oordopjes zijn ook lichter en kleiner en hebben een innovatief en stijlvol design, evenals ingebouwde hartslagmeting.