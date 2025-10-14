De Nike Shox Z is schokkend stijlvol, comfortabel en veelzijdig

Zet je schrap: Nike brengt de Shox Z uit. De nieuwste in de Shox collectie van het merk, de Shox Z, is een comfortabele sneaker met een minimalistische look en een gedurfde stijl die opvalt.

De stijl 'schokt' net als zijn voorgangers, met een nieuwe look die casual en comfortabel genoeg is om zowel overdag als 's avonds te dragen.

"Bij het ontwerpen van de Nike Shox Z wilden we een nieuwe look creëren die op een feestje of in de stad kan worden gedragen, waardoor atleten zich comfortabel en expressief voelen terwijl ze door verschillende ruimtes navigeren, of ze nu ingetogen en casual zijn of iets eleganter", zegt Carlos Escobar, de hoofdontwerper van de Shox Z. "Dit design is cool, het is ontspannen, het is levendig, allemaal zonder te veel te proberen om sportief of stijlvol te zijn, en het is een geweldige aanvulling op elke kast."

Het is inderdaad onwaarschijnlijk dat de Shox Z als 'te veel' wordt beschouwd voor het uitvoeren van boodschappen, maar het is net genoeg om naar een evenement te gaan.

Net als de eerdere versies heeft het nieuw design een scherp, gebeeldhouwd ontwerp en een minimalistische, speelse stijl. De iconische Shox technologie van het merk geeft het een gedurfde look en een licht platform. Het eigentijdse ontwerp heeft ook een 'Z'-merk en een elegante juweelafwerking.