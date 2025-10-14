De Nike Shox Z is schokkend stijlvol, comfortabel en veelzijdig

De Nike Shox Z schokt en prikkelt in stijl, comfort en veelzijdigheid
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De schokkend veelzijdige Shox Z benadrukt comfort in een strak en minimalistisch ontwerp, met een extra gedurfde kleur die dragers van dag tot nacht meeneemt.
- De Nike Shox Z is een verhoogde sneaker geïnspireerd op zijn vroege voorgangers in een nieuw paradoxaal gedurfd, minimalistisch ontwerp.
- De lagere en flexibelere pasvorm van de Shox Z in vergelijking met eerdere Shox modellen, samen met de iconische Shox technologie, zorgen voor de hele dag comfort, terwijl het gebeeldhouwde ontwerp en de speelse look de stijl leuk houden.
- Nike- atleet Aryna Sabalenka droeg het silhouet om haar tweede opeenvolgende US Open-trofee te accepteren.
- De Shox Z werd voor het eerst beschikbaar in China op nike.com en bij geselecteerde retailers. Het design wordt tussen oktober en november 2025 wereldwijd uitgebracht, afhankelijk van de locatie.
Zet je schrap: Nike brengt de Shox Z uit. De nieuwste in de Shox collectie van het merk, de Shox Z, is een comfortabele sneaker met een minimalistische look en een gedurfde stijl die opvalt.
De stijl 'schokt' net als zijn voorgangers, met een nieuwe look die casual en comfortabel genoeg is om zowel overdag als 's avonds te dragen.
"Bij het ontwerpen van de Nike Shox Z wilden we een nieuwe look creëren die op een feestje of in de stad kan worden gedragen, waardoor atleten zich comfortabel en expressief voelen terwijl ze door verschillende ruimtes navigeren, of ze nu ingetogen en casual zijn of iets eleganter", zegt Carlos Escobar, de hoofdontwerper van de Shox Z. "Dit design is cool, het is ontspannen, het is levendig, allemaal zonder te veel te proberen om sportief of stijlvol te zijn, en het is een geweldige aanvulling op elke kast."
Het is inderdaad onwaarschijnlijk dat de Shox Z als 'te veel' wordt beschouwd voor het uitvoeren van boodschappen, maar het is net genoeg om naar een evenement te gaan.
Net als de eerdere versies heeft het nieuw design een scherp, gebeeldhouwd ontwerp en een minimalistische, speelse stijl. De iconische Shox technologie van het merk geeft het een gedurfde look en een licht platform. Het eigentijdse ontwerp heeft ook een 'Z'-merk en een elegante juweelafwerking.
Maar in tegenstelling tot zijn voorgangers is de sneaker comfortabel genoeg om de hele dag te dragen, dankzij de lagere en flexibelere pasvorm in vergelijking met eerdere Shox modellen. De Shox Z is ook extra stevig, dankzij de innovatieve geometrie van de buitenzool, die zorgt voor een sterke grip. Hoewel de Shox Z een sportieve lifestyleschoen is, geeft deze technologie hem een lichte prestatievoordeel, ideaal voor alle uitdagingen die je overdag tegenkomt. De Shox technologie van Nike en het zachte, expressieve bovenwerk dragen bij aan het buitengewone comfort van de schoen.
De Nike Shox Z zal verkrijgbaar zijn in verschillende kleurencombinaties, waarvan er zes op de markt komen. Elke kleurstelling heeft kleurencombinaties die zorgen voor een licht contrast tussen de innovatieve geometrie van de buitenzool aan de onderkant van het design en de rest van de schoen. Die sexy extra kleur zorgt voor net genoeg opvallendheid.
De Shox Z zal de komende maanden in meerdere kleurencombinaties worden uitgebracht, waaronder:
- Een zwarte kleurstelling met rode accenten aan de basis en op de grip onder de schoen (lancering kleurstelling)
- Een strakke witte kleurstelling met zilveren accenten op de hiel en een zilveren Nike Swoosh logo, beschikbaar in de zomer van 2026
- Een meer ingetogen, neutrale botkleur met een vleugje zwarte en lichte accenten
- Een weelderige chocoladebruine kleurstelling met roze accenten
- Een neongroene kleurstelling met all-over zwarte accenten die zich uitstrekken tot de veters en het logo
- De ultieme teamrode kleurencombinatie met accenten in zwart
"De Shox Z geeft me een superkrachtig en high-fashion gevoel", zegt Nike atleet Aryna Sabalenka. "Als ik niet op de baan sta, combineer ik graag meer verfijnde kledingstukken in mijn garderobe. De Shox Z tilt mijn outfits naar een hoger niveau en ze zien er goed uit bij alles."
De Nike Shox Z werd voor het eerst beschikbaar in China op nike.com en bij geselecteerde retailpartners. Het wordt tussen oktober en november 2025 wereldwijd uitgebracht, afhankelijk van de locatie.