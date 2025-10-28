Nike x Jacquemus introduceert de zool met wafelpatroon in een nieuw ontwerp van de Moon Shoe

Tijdens een bezoek aan de archieven in het hoofdkantoor van Nike in Oregon drie jaar geleden, kwam de Franse modeontwerper Simon Porte Jacquemus voor het eerst de handgemaakte Moon Shoe tegen. Hoewel deze race-sneaker uit de jaren 70 komt, vond Jacquemus het minimalistische ontwerp tijdloos en modern.

Hij had al samengewerkt met Nike aan de Air Max 1, J Force 1 en Air Humara schoenen en kleding. Nu wilde hij samenwerken aan de eerste heruitvinding van deze baanbrekende sneaker.

Hij had grote schoenen om te vullen. In de jaren 70 was Bill Bowerman, mede-oprichter van Nike, op zoek naar een manier om atleten een betere grip te bieden zonder ze te belasten. Hij experimenteerde en goot vloeibaar rubber in zijn wafelijzer. Zo werd een nieuw soort sneakerzool geboren.