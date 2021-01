Mexicaanse rugbyspeler María Pruijn overstijgt alle verwachtingen

En dit is het thuisveld van je team?

We hebben andere velden gehad, maar dit is inderdaad nu onze trainingslocatie. Het is niet ideaal, want het is niet specifiek voor rugby ontworpen. Er is hier geen gras, en geen lockers voor onze tassen of gear, maar het was de goedkoopste plek die we konden vinden en we mogen hier elke dag trainen. Bovendien is het een veilige plek die goed bereikbaar is. Voor een meidenteam is het belangrijk dat we ons veilig voelen als we naar huis gaan en niet te veel in het donker hoeven lopen om bij de metro te komen. En die regen van vandaag… nou ja, we willen optimistisch zijn. Als we een wedstrijd spelen op een grasveld met mooi weer, dan zeggen we: "Dit wordt een makkie". Want we zijn gewend aan vreselijke omstandigheden.