Jordan Heir serie is een ode aan topprestaties in vrouwenbasketbal
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Deze grensverleggende schoenen zijn geïnspireerd op vrouwenbasketbal.
- Jordan Brand steunt vrouwen in het basketbal sinds de release van de Air Jordan OG voor dames in 1998.
- Het design van de Heir serie die nu is uitgebracht, is geïnspireerd door de vrouwen in het basketbal en gemaakt voor alle spelers.
- De schoenen in de Heir serie hebben het directste contact met de grond van alle Jordan basketbalschoenen. Dit is van belang bij cruciale bewegingen in het vrouwenbasketbal, zoals sprinten en wenden. Het nieuwe design heeft ook een rubberen visgraatpatroon en een flexibele, aanpasbare kooiconstructie voor een beter gevoel en betere controle en ondersteuning op het veld.
- De Heir serie kent drie kleurencombinaties en is wereldwijd verkrijgbaar op Jordan.com en in geselecteerde winkels.
Vrouwen hebben het basketbal veranderd. "We zijn momenteel getuige van belangrijke veranderingen in de sport, met name vrouwensport", zegt Rhyne Howard, guard bij Atlanta Dream en Jordan Brand atleet. Daarom is het niet meer dan logisch dat Jordan Brand zich inzet om vrouwelijke spelers in het zonnetje te zetten.
In 1998 bracht Jordan Brand zijn eerste basketbalschoen voor vrouwen uit, de Air Jordan OG. Sindsdien heeft het merk schoenen gemaakt voor profs zoals Maya Moore, voormalig speler bij Minnesota Lynx, en Kia Nurse, guard bij Los Angeles Sparks. Ook zijn de Air Jordan 37 en 38 uitgebracht. Daarnaast hebben meerdere vrouwelijke Jordan Brand Family atleten gespeeld in Player Edition modellen van de Air Jordan, Tatum 2 en Luka 3.
Nu legt Jordan Brand de lat nog hoger als het gaat om het ondersteunen van vrouwenbasketbal. Maak kennis met de Heir serie, een nieuw schoendesign dat is gebaseerd op inzichten van vrouwelijke atleten uit het Jordan Brand Family team.
Wat performance betreft, vroegen professionals om schoenen met een lager profiel, zodat je meer contact met het veld maakt. Door dit contactgevoel kun je beter sprinten en draaien. Dit zijn bewegingen die cruciaal zijn in het vrouwenbasketbal. Het antwoord van Jordan? Een schoen met het laagste design uit de basketballijn, dankzij een uitneembare Cushlon 3.0 middenzool die wordt beschermd door een buitenlaag van foam.
Voor nog meer controle en contact met het veld heeft de schoen een rubberen visgraatprofiel. Om een verzwikte enkel, de meest voorkomende blessure bij vrouwelijke basketballers, te voorkomen, heeft het model bovendien een flexibele, aanpasbare kooiconstructie.
"Ik vind het geweldig hoe licht ze zijn, hoe comfortabel ze zijn, en ik heb het gevoel dat ik veel steun krijg als ik over het veld ren en tot het uiterste ga", zegt Jordin Canada, tweevoudig WNBA-kampioen en atleet van Jordan Brand. "Het is een geweldige schoen. En ik ben extra blij hierbij te horen, omdat de schoen door vrouwen geïnspireerd is."
De Heir serie scoort ook goed qua stijl, met kleurencombinaties die een eerbetoon zijn aan baanbrekende vrouwelijke atleten. 'Main Character' heeft een levendig kleurenpalet en een abstracte dierenprint. 'Her Collective' bevat de favoriete kleuren van alle vrouwelijke Jordan Brand Family atleten, terwijl 'YSY' neutraler en meer ingetogen is.
"Het feit dat de Heir serie specifiek ontworpen is vanuit inzichten van mijzelf en andere vrouwelijke atleten, is tekenend voor de verandering die op dit moment gaande is in het vrouwenbasketbal", zegt Kiki Rice, UCLA Bruins guard en Jordan Brand atleet.
Til je eigen spel naar een hoger niveau en scoor deze schoenen op Jordan.com, of bij een van de geselecteerde winkels wereldwijd. Alle basketbalschoenen van Jordan Brand zijn verkrijgbaar in grotere maten.