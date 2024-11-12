Jordan Heir serie is een ode aan topprestaties in vrouwenbasketbal

Vrouwen hebben het basketbal veranderd. "We zijn momenteel getuige van belangrijke veranderingen in de sport, met name vrouwensport", zegt Rhyne Howard, guard bij Atlanta Dream en Jordan Brand atleet. Daarom is het niet meer dan logisch dat Jordan Brand zich inzet om vrouwelijke spelers in het zonnetje te zetten.

In 1998 bracht Jordan Brand zijn eerste basketbalschoen voor vrouwen uit, de Air Jordan OG. Sindsdien heeft het merk schoenen gemaakt voor profs zoals Maya Moore, voormalig speler bij Minnesota Lynx, en Kia Nurse, guard bij Los Angeles Sparks. Ook zijn de Air Jordan 37 en 38 uitgebracht. Daarnaast hebben meerdere vrouwelijke Jordan Brand Family atleten gespeeld in Player Edition modellen van de Air Jordan, Tatum 2 en Luka 3.