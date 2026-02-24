JuJu Watkins lanceerde net haar eerste Nike schoenencollab met LeBron James

JuJu werkte samen met de ontwerpers van Nike Basketball aan een schoen die haar smaak weerspiegelt en tegelijk is gericht op comfort, demping en stevigheid om atleten optimaal te ondersteunen. De schoen is ontworpen voor de baan en heeft gespecialiseerde features die alle spelelementen ondersteunen waar JuJu om bekendstaat.

Deze sneaker heeft een volledige Nike React middenzool van foam voor een zacht, responsief gevoel met veel energieteruggave. Die responsiviteit is ontworpen om je te ondersteunen bij snelle bewegingen op de baan. De schoen heeft ook Nike Air Zoom units in de voorvoet voor extra veerkracht, of je nu de bal in handen hebt of erachteraan gaat.

Het ontwerp benadrukt JuJu’s unieke stijl en oog voor detail, met een juweelachtige Nike Swoosh, dikke veters van 16 mm en een gewatteerd bloemmotief op de binnenkraag en tong. De achterkant van de tong heeft ook een doodle met 'By JuJu'.

De schoen debuteert in de Silver Lining kleurencombinatie, een gedurfde mix van metallic tinten die het licht vangen. Zo trek je alle aandacht op de baan. Verwacht extra kleurencombinaties die een eerbetoon brengen aan JuJu's buurt, Watts in Los Angeles, en aan haar nieuwe thuis aan de University of Southern California.

LeBron noemt JuJu een 'geweldige ambassadeur van het spel van vandaag' en voegt eraan toe dat deze schoen haar een extra hulpmiddel geeft om haar eigen pad te bepalen, op en naast het veld.

De LeBron NXXT Gen by JuJu is vanaf de zomer van 2026 verkrijgbaar in de Silver Lining kleurencombinatie op nike.com en bij geselecteerde retailers.