Nike Ja 4: de nieuwste stap in Ja's sneakerreis

Bij elke nieuwe uitvoering van de Ja Morant schoenencollectie wordt ernaar gestreefd om de schoen meer op Ja te laten lijken, wiens verhaal van vastberadenheid en doorzettingsvermogen de volgende generatie basketbalspelers inspireert. Van zijn bescheiden wortels in South Carolina tot de werving door een middelgrote universiteit: de kleine basketballer heeft bij elke stap de uitdaging aangegaan.

“Ja's aanwezigheid is groter dan zijn lengte en we willen dat de jongeren van vandaag diezelfde mentaliteit hebben. De vastberadenheid en intensiteit die hij elke keer dat hij het veld op stapt met zich meebrengt, wordt een verbindende factor voor atleten die met dezelfde passie spelen,” aldus Monique Currie, productmanager van Nike.

Belangrijk is dat de Ja 4 net zozeer door Ja is geïnspireerd als zijn voorgangers. Het is geen wonder dat de edgy, agressieve textuur van het bovenwerk een creatieve uitdrukking is van Ja's explosieve speelstijl. Hij is gewoon overal op de schoen aanwezig.

“Het is meer dan een schoen,” zegt Currie. “Het is een beweging en momentum – een kans voor atleten om het zelfvertrouwen, de vastberadenheid en de aanwezigheid te voelen die Ja met zich meebrengt zodra hij het veld op stapt.”