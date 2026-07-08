Nike Ja 4: de nieuwste stap in Ja's sneakerreis
Productnieuws
De Nike Ja 4 komt in augustus 2026 uit met vernieuwde demping, grip en designkenmerken. Dit is wat er is veranderd ten opzichte van de Ja 3, hoe de maatvoering is en waar je hem kunt kopen.
Belangrijkste punten
- De Ja 4 is vanaf 13 augustus 2026 verkrijgbaar op Nike.com en bij geselecteerde retailers.
- De Ja 4 heeft verschillende verbeteringen ten opzichte van de Ja 3, waaronder een nieuw TPU JA-Frame voor stabiliteit, een wijziging in het foam onder de voet, een meer responsieve binnenzool en het gebruik van haptisch materiaal om de stevigheid te verhogen, plus veel designupdates.
- Nike brengt vijf verschillende Ja 4 kleurencombinaties uit.
- De Ja 4 wordt gelanceerd samen met de '12 Time', een nieuw design dat de voordelen weerspiegelt die spelers van Ja's eigen collectie gewend zijn, maar dan voor een lagere prijs.
Ja Morant is terug met een nieuwe sneakerdrop en voegt daarmee weer een bouwsteen toe aan zijn unieke schoenencollectie, waardoor verdedigers in hun schoenen zullen trillen. De Nike Ja 4 is een basketbalschoen die is gemaakt voor de speelstijl van een guard en is ontworpen rond het explosieve zijdelingse spel van de superster. Er zijn verschillende opmerkelijke updates ten opzichte van de Ja 3, zoals de overstap onder de voet van hybride ZoomX foam naar de Cushlon 3.0, die voor meer stabiliteit zorgt, en het nieuwe Ja Frame containmentsysteem om basketbalspelers een stevig gevoel te geven.
De Ja 4 wordt op 15 augustus 2026 uitgebracht, met vijf verschillende kleurencombinaties beschikbaar, voor $ 125, met toeslagen voor speciale uitvoeringen. Dit is alles wat je moet weten.
Mis de Ja 4 niet
Bij elke nieuwe uitvoering van de Ja Morant schoenencollectie wordt ernaar gestreefd om de schoen meer op Ja te laten lijken, wiens verhaal van vastberadenheid en doorzettingsvermogen de volgende generatie basketbalspelers inspireert. Van zijn bescheiden wortels in South Carolina tot de werving door een middelgrote universiteit: de kleine basketballer heeft bij elke stap de uitdaging aangegaan.
“Ja's aanwezigheid is groter dan zijn lengte en we willen dat de jongeren van vandaag diezelfde mentaliteit hebben. De vastberadenheid en intensiteit die hij elke keer dat hij het veld op stapt met zich meebrengt, wordt een verbindende factor voor atleten die met dezelfde passie spelen,” aldus Monique Currie, productmanager van Nike.
Belangrijk is dat de Ja 4 net zozeer door Ja is geïnspireerd als zijn voorgangers. Het is geen wonder dat de edgy, agressieve textuur van het bovenwerk een creatieve uitdrukking is van Ja's explosieve speelstijl. Hij is gewoon overal op de schoen aanwezig.
“Het is meer dan een schoen,” zegt Currie. “Het is een beweging en momentum – een kans voor atleten om het zelfvertrouwen, de vastberadenheid en de aanwezigheid te voelen die Ja met zich meebrengt zodra hij het veld op stapt.”
Wat is er veranderd van de Ja 3 naar de Ja 4?
Ondanks de vertrouwde aanpak zijn er een paar duidelijke verschillen tussen de Ja 4 en de Ja 3. Een van de meest opvallende updates is de configuratie onder de voet. Terwijl de Ja 3 hybride ZoomX foam gebruikte, is de 4 overgestapt op Cushlon 3.0 die, in combinatie met een verhoogde Super Critical Foam binnenzool, zorgt voor een responsieve, explosieve en stabiele ervaring. Het TPU JA-Frame omsluit de voet en helpt je voet op zijn plaats te houden bij het afzetten, snelle wendingen en het aanvallen van de basket.
Het gebruik van haptisch materiaal zorgt voor een meer getextureerde look, biedt meer dimensionaliteit en verhoogt de stevigheid. Het gripvolle precisieprofiel op de buitenzool is ook geïnspireerd op het Ja logo, een subtielere weergave dan de prominente 'JA' op de vorige uitvoering van de schoen.
Wat betreft het design, biedt de Ja 4 een unieke balans. Het designteam koos voor een strakkere, modernere, prestatiegerichte en eenvoudigere aanpak voor de nieuwste versie, terwijl het een edgy look houdt door middel van scherpe hoeken. Een integraal onderdeel hiervan is de uitvoering van het 'JA' logo in de vorm van een tand, geïnspireerd op zijn beroemde Bulldog-beweging.
“Iedereen herinnert zich Ja's skywalking-momenten, maar er is ook die bulldogbeweging. Mensen vergeten vaak hoe explosief hij op de grond is,” zegt Leon Gu, Nike expert Product Designer. “Dus wilden we die snelheid weer centraal stellen.”
De nieuwste aanwinst in de eigen schoenenlijn van Ja zit boordevol verborgen boodschappen en unieke designelementen en is ontworpen met zowel ervaren als beginnende basketbalspelers in het middelpunt. De 12 Time, een nieuw design dat de belangrijkste kenmerken overneemt die spelers van Ja's eigen collectie gewend zijn, maar dan voor een lagere prijs, wordt kort daarna uitgebracht.
Informatie over de release van de Ja 4
De Ja 4 wordt op 13 augustus 2026 uitgebracht en is dan verkrijgbaar op nike.com en bij geselecteerde retailers. 12 Time wordt begin september 2026 uitgebracht.
De schoen is verkrijgbaar in vijf kleurencombinaties voor $ 125 per paar, met toeslagen voor speciale uitvoeringen.
VEELGESTELDE VRAGEN
Wat is er nieuw in de Nike Ja 4 in vergelijking met de Ja 3?
Een van de grootste updates is het foam onder de voet, om atleten meer stabiliteit te bieden. De Ja 4 maakt gebruik van Cushlon 3.0, een overstap van de hybride ZoomX die op de Ja 3 werd gebruikt, waardoor spelers zonder aarzeling kunnen exploderen en snel kunnen herstellen. Er zijn ook cruciale updates aangebracht in de inlegzool, een nieuw TPU JA-Frame en andere unieke designdetails.
Is de Nike Ja 4 goed voor guards?
De Ja 4 is meer gemaakt voor de speelstijl van een guard, maar is over het algemeen positie-onafhankelijk en meer ontworpen voor een speelstijl dan voor een bepaalde positie.
Hoe stevig zijn de schoenen van Ja Morant?
De Ja 4 is gemaakt met een focus op langdurige ondersteuning met materialen die zijn gekozen voor kracht en stevigheid.
Vallen de maten van de Ja 4 normaal uit?
Probeer een halve maat groter voor extra ruimte in de voorvoet.