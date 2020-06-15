Coach kids met aanmoedigingen
Coaching
Door Nike Training
Leer kids hoe ze trots kunnen zijn op hun inspanningen en help ze hun resultaten te verbeteren.
In dit artikel laten we je zien hoe je eerlijke en positieve aanmoedigingen kunt gebruiken om je kids te motiveren om door te gaan, zelfs wanneer ze te maken krijgen met tegenslag. En waarom ze daar alleen maar beter van worden.
Wanneer kids alleen maar wat rond het huis hangen, is het belangrijk om hun fysieke activiteit en humeur op peil te houden. We hebben om die reden de ervaring en kennis gebruikt van de Made to Play commitment van Nike om je een overzicht te geven van de zes coachingtips om kids te helpen vrolijk en actief te blijven. In dit artikel richten we ons op de tip voor aanmoediging. We hebben Houda Loukili, een coach bij het Favela Street-programma in Amsterdam, gevraagd om de waarde van aanmoedigen uit te leggen.
Prijs vooruitgang
"Kids kunnen alleen tot bloei komen als we ze mentaal ondersteunen", aldus Houda.
Maar hoe doe je dat? "Door ze welgemeende complimenten te geven", aldus Houda. Als je kids prijst, is het belangrijk dat je specifiek bent over dingen waar ze controle over hebben, zoals inspanning of vastberadenheid. Dus iets zeggen in de trant van "Ik zag dat de oefening moeilijk was, maar je hield het vol", is geweldig.
Deze eerlijke en aanmoedigende woorden kunnen een groot verschil maken. Houda zegt ook dat "we vrijgevig kunnen zijn met complimenten", maar dat we ook "geduld moeten hebben" en niet meteen te veel moeten verwachten.
Ze zijn jouw kleine kampioenen, dus richt je op de kleine, positieve dingen. Zoals Houda het zegt: "Houd de moed erin en vier het leven."
"Geef ze welgemeende complimenten"
Houda Loukili, coach, Favela Street-programma
Aan dezelfde kant
Het is ook echt belangrijk om ervoor te zorgen dat je kids laat merken dat je aan hun kant staat, zelfs wanneer ze fouten maken. Door veel aanmoedigingen te geven, zoals high fives, ontstaan er momenten van echte verbondenheid. Vertel ze dat je hun grootste fan bent. "Geef kids extra aanmoediging", aldus Houda, met name wanneer ze met tegenslag te maken krijgen. Als ze zeggen "Ik kan dit niet", antwoord jij met "Je kunt het nu nog niet. Maar ik denk dat het wel lukt als je het blijft proberen."