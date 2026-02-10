Jordan Brand en Levi's werken samen aan nieuwe Air Jordan 3 kleurencombinaties en kledingcollectie

Jordan Brand en Levi's Partner lanceren nieuwe Air Jordan 3 stijlen en kledingcollectie
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De nieuwste samenwerking van dit iconische paar draait om hun belangrijke bijdrage aan stijl, sport en popcultuur.
- De nieuwste samenwerking tussen Jordan Brand en Levi's biedt schoenen en kleding die sportcultuur combineren met streetstyle en de erfenis van de merken eren.
- De samenwerking draait om de vernieuwde Air Jordan 3, met vier unieke kleurencombinaties die een eerbetoon zijn aan verschillende gemeenschappen en historische momenten in mode, sport en popcultuur.
- De bijbehorende kledingcollectie bevat negen opvallende kledingstukken, van jacks tot jerseys, met unieke designelementen die zeker nostalgie oproepen.
- De nieuwe Jordan Brand x Levi's stijlen zijn vanaf 24 januari 2026 verkrijgbaar.
Jordan Brand en Levi's hebben hun krachten gebundeld voor een nieuwe schoenen- en kledingcollectie. De samenwerking combineert sport met stijl en eert de gedeelde geschiedenis van de merken, die door zowel kunstenaars als atleten wordt omarmd. De collectie roept nostalgie uit de jaren 90 op door de draai aan klassieke ontwerpen, waaronder de Air Jordan 3, en overbrugt de geschiedenis van Levi's als een vroege leider in denim met de erfenis van Jordan Brand in basketbal en streetwear.
"Jordan Brand en Levi's zijn meer dan alleen iconen in mode en sport. Het zijn culturele leiders die voortdurend de standaard hebben gezet voor creativiteit en zelfexpressie", zegt Jordan Brand GM of Energy Nico Fearn.
De collectie draait om een herinterpretatie van de Air Jordan 3 in verschillende unieke ontwerpen die verschillende gemeenschappen en herkenbare momenten uit de geschiedenis van beide merken vieren. De vier kleurencombinaties zijn:
- Rigid: een opvallend ontwerp met premium indigo denim panelen en herkenbare zwart-op-zwart olifantenprint
- Black: een strakke, monochrome look bestaande uit zwart leer met kiezelsteentjes, zwarte denim panelen en een uniek geborduurd zwart denim hielstuk met Nike Air-branding
- Year of the Horse: een eerbetoon aan de maankalender met elementen zoals ongebleekte, stijve ecru denim en premium panelen van ponyhaar
- LA Exclusive: een ontwerp dat wordt gekenmerkt door leer met kiezelpatroon en blauwe denim accenten
"Door de Air Jordan 3, een van de meest iconische designs in de geschiedenis van sneakers, opnieuw te bekijken door een Levi's lens, konden we iets creëren dat de diepe verbinding van beide merken met zoveel subculturen viert", zegt Leo Gamboa, VP, Collaborations bij Levi's.
De hype rond de collectie werd grotendeels veroorzaakt door een campagne met legendarische artiesten en atleten die een unieke band met de merken delen. Deze omvatten filmmaker Spike Lee, die hielp de Levi's 'Button Your Fly' campagne uit de vroege jaren 90 tot leven te brengen, waardoor deze voor altijd in de populaire cultuur werd verankerd, en bucket drummer Jay Wright, wiens vader, Larry Wright, in de oorspronkelijke campagne werd opgenomen.
De collectie gaat verder dan schoenen en kleding met negen opvallende, veelzijdige stukken, waaronder een T-shirt dat de originele 'Button Your Fly' print opnieuw uitbeeldt, waarbij sportkleding en streetwear worden gecombineerd met klassieke elementen die opvallen in zowel merken als sportcultuur.
Jacks zijn onder andere het Jordan Brand x Levi's Pinnacle varsityjack, een gedurfde look voor wie van een beetje extra houdt. Het jack is gemaakt van Melton-wol en heeft leren mouwen, een gewatteerde satijnen voering en een patch met een cowboy die op een stier rijdt. Een duidelijke knipoog naar Michael Jordans nalatenschap bij de Chicago Bulls.
Andere jacks zijn onder meer een korte trucker van zwart gewassen denim met een rechte pasvorm en een oversized Wings logo op de achterkant. Daarnaast is er een overshirtjack van gewassen indigo denim met kenmerkende Levi’s varkensleer en gouden tarwe-details. Tot slot is er een knusse fleece hoodie met rits in een vintage zwarte wassing, met een tweewegsrits en artwork dat beide merken vertegenwoordigt.
Extra denim kledingstukken zijn onder meer een zwarte baggy jeans geïnspireerd op de 578 stijl van Levi's met een verlengde binnennaad en een extra baggy denim short met diepe plooien in een gewassen indigoblauwe wassing.
De collectie bevat ook een spijkerpet met Air Jordan borduursel, een Red Tab aan de rand en antiek messing Nike Air metaalwerk. Daarnaast is er een korte football jersey met rechte pasvorm, contrasterende matte en glanzende rode panelen en een jock-tag met het Nike x Levi’s merk.
"Van de denimconstructie tot het varsity jack dat verwijst naar MJ’s Bulls-erfenis, weerspiegelt elk stuk in deze collectie de gedeelde grootsheid van Levi’s en Jordan, een grootsheid die al generaties lang wordt omarmd," zegt Gamboa.
De vier exclusieve Jordan Brand x Levi's Air Jordan 3 ontwerpen debuteerden eind januari 2026 tot begin februari. De collectie wordt op 24 januari 2026 in China gelanceerd met de kleurencombinatie van het Year of the Horse, voordat deze op 30 januari in Japan en Korea wordt uitgebracht. De Black- en Rigid kleurencombinaties en de volledige kledingcollectie worden exclusief in San Francisco uitgebracht op 5 februari, rond Super Bowl LX. De LA Exclusive kleurencombinaties volgen op 13 februari tijdens het NBA All-Star Weekend in Los Angeles.
De volledige collectie wordt wereldwijd uitgebracht op 20 februari 2026, op Levi.com, de Levi's app, SNKRS en geselecteerde Levi's en Jordan Brand winkels.