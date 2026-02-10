Jordan Brand en Levi's werken samen aan nieuwe Air Jordan 3 kleurencombinaties en kledingcollectie

De collectie gaat verder dan schoenen en kleding met negen opvallende, veelzijdige stukken, waaronder een T-shirt dat de originele 'Button Your Fly' print opnieuw uitbeeldt, waarbij sportkleding en streetwear worden gecombineerd met klassieke elementen die opvallen in zowel merken als sportcultuur.

Jacks zijn onder andere het Jordan Brand x Levi's Pinnacle varsityjack, een gedurfde look voor wie van een beetje extra houdt. Het jack is gemaakt van Melton-wol en heeft leren mouwen, een gewatteerde satijnen voering en een patch met een cowboy die op een stier rijdt. Een duidelijke knipoog naar Michael Jordans nalatenschap bij de Chicago Bulls.

Andere jacks zijn onder meer een korte trucker van zwart gewassen denim met een rechte pasvorm en een oversized Wings logo op de achterkant. Daarnaast is er een overshirtjack van gewassen indigo denim met kenmerkende Levi’s varkensleer en gouden tarwe-details. Tot slot is er een knusse fleece hoodie met rits in een vintage zwarte wassing, met een tweewegsrits en artwork dat beide merken vertegenwoordigt.

Extra denim kledingstukken zijn onder meer een zwarte baggy jeans geïnspireerd op de 578 stijl van Levi's met een verlengde binnennaad en een extra baggy denim short met diepe plooien in een gewassen indigoblauwe wassing.

De collectie bevat ook een spijkerpet met Air Jordan borduursel, een Red Tab aan de rand en antiek messing Nike Air metaalwerk. Daarnaast is er een korte football jersey met rechte pasvorm, contrasterende matte en glanzende rode panelen en een jock-tag met het Nike x Levi’s merk.