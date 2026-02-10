Air Jordan 6 Infrared is terug van weggeweest

"Het is het middelpunt van de Infrared collectie", zegt Harvey. "Ik ben enthousiast over dit nieuw ontworpen icoon om fans te inspireren om altijd naar meer te streven."

De AJ6 Infrared is oorspronkelijk ontworpen door Tinker Hatfield en heeft in de loop der jaren verschillende releases gezien, voor het eerst in het jaar 2000.



Eén versie werd echter bijna drie decennia geheim gehouden. Een infraroodvoorbeeld dat verscheen in een seizoenspreviewcatalogus uit 1999 voordat het uit productie werd genomen. Wat deze versie onderscheidde, was de plaatsing van de infraroodtint. In tegenstelling tot andere modellen, werd in deze schoen de heldere, opvallende Infrared kleur verspreid over het grootste deel van de middenzool in plaats van te worden gereserveerd voor de hak en delen van de teen.