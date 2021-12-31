Hoe sporten de mentale gezondheid verbetert, aldus dr. Jennifer Heisz

Trained Podcast: mini-serie over mentale gezondheid: Jennifer Heisz, PhD
Coaching
Deze neurowetenschapper ging van stilzittende geleerde naar Ironman-atleet. In deze podcast hoor je hoe haar onderzoek op het gebied van mentale gezondheid en beweging haar drijfveer was.
Trained is een podcast over het nieuwste op het gebied van holistische fitness.
Toen Jennifer Heisz besloot om mee te doen aan een Ironman was dat niet om erover te kunnen opscheppen. Na jaren van onderzoek naar het bestrijden van angsten en depressies door te sporten, wilde ze hier zelf eens de effecten van ondervinden. Vervolgens kwam de pandemie en moesten haar lab en de sportscholen sluiten, en werden sportevenementen afgeblazen. Ondanks alle toegenomen stress en onzekerheid organiseerde ze haar eigen Ironman, en finishte die ook nog eens solo. Tijdens dit proces ontdekte ze de paradox van de pandemie: mentale gezondheid is niet alleen een motivator maar ook een barrière om te gaan sporten. In deze eerste aflevering van onze driedelige mini-serie over mentale gezondheid praat dr. Heisz met gastvrouw Jaclyn Byrer over wat je kunt doen wanneer angst je beweegdrang in de weg staat. Daarnaast bespreekt ze in vogelvlucht wat er in ons brein en ons lijf gebeurt bij angst, stress of depressie, en hoe sporten de symptomen daarvan kan bestrijden. Aan de hand van haar wetenschappelijke bevindingen en haar eigen sportieve traject laat ze ons zien dat je niet hoeft te trainen voor een Ironman om je brein te stimuleren. Elke dag blijven bewegen is al genoeg.
"Het mooie van sporten is dat je je goed voelt na elke work-out, al is het maar een simpele training, omdat je brein simpelweg wordt overspoeld door neurochemische stofjes."
Jennifer Heisz
PhD, directeur van het NeuroFit Lab en auteur van Move the Body, Heal the Mind
Heb je een vraag over mindset, beweging, voeding, herstel of slaap? Of heb je een suggestie voor een gast of onderwerp? Stuur een e-mail naar Jaclyn op trained@nike.com, dan kijkt zij wat er mogelijk is.