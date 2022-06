Hoe sporten de mentale gezondheid verbetert, aldus dr. Jennifer Heisz

Toen Jennifer Heisz besloot om mee te doen aan een Ironman was dat niet om erover te kunnen opscheppen. Na jaren van onderzoek naar het bestrijden van angsten en depressies door te sporten, wilde ze hier zelf eens de effecten van ondervinden. Vervolgens kwam de pandemie en moesten haar lab en de sportscholen sluiten, en werden sportevenementen afgeblazen. Ondanks alle toegenomen stress en onzekerheid organiseerde ze haar eigen Ironman, en finishte die ook nog eens solo. Tijdens dit proces ontdekte ze de paradox van de pandemie: mentale gezondheid is niet alleen een motivator maar ook een barrière om te gaan sporten. In deze eerste aflevering van onze driedelige mini-serie over mentale gezondheid praat dr. Heisz met gastvrouw Jaclyn Byrer over wat je kunt doen wanneer angst je beweegdrang in de weg staat. Daarnaast bespreekt ze in vogelvlucht wat er in ons brein en ons lijf gebeurt bij angst, stress of depressie, en hoe sporten de symptomen daarvan kan bestrijden. Aan de hand van haar wetenschappelijke bevindingen en haar eigen sportieve traject laat ze ons zien dat je niet hoeft te trainen voor een Ironman om je brein te stimuleren. Elke dag blijven bewegen is al genoeg.