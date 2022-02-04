How We Play: American football met zes spelers

Coach Alferez heeft in de afgelopen 20 jaar een aantal sporten op verschillende scholen in Texas gecoacht. Zijn leerlingen en medecoaches noemen hem een knuffelbeer en het hart van de Shorthorns. "Ik ben emotioneel erg gehecht aan het coachen van American football hier in Marfa", zegt hij. Coach Alferez is gericht op het bijbrengen van nieuwe tradities, zowel tradities die direct met football te maken hebben — zoals winnen — als tradities die daar niets mee te maken hebben. Eén daarvan is ballet folklórico, een traditionele Mexicaanse volksdans waarvoor hij voorstellingen choreografeert en die hij zijn spelers aanmoedigt om aan te leren. Hoewel hij vaak grapt over met pensioen gaan, is het duidelijk dat hij het spel van het team ten positieve wil veranderen. "Ik vertel ze regelmatig dat als het niet je einddoel is om prijzen — trofeeën, ringen, enz. — te winnen, dat je dan bij het verkeerde team zit", zegt hij.