How We Play: American football met zes spelers

Terug in de tijd

Deze aangepaste versie van American football is tijdens de crisis in de jaren 30 bedacht door een leraar en coach uit Nebraska, Stephen E. Epler. Hij noemde het "six-man" en hij wilde spelers uit steden met een teruglopende populatie de kans bieden om te spelen. De eerste officiële wedstrijd met zes spelers vond plaats in Nebraska in 1934 en de sport kwam in 1938 ook in Texas terecht. In 1953 had het zich over duizenden plattelandsscholen verspreid.