Het verhaal achter de look: Momo Hassan-Odukale geeft Nigeriaanse mode een nieuw gezicht

[Mijn achtergrond is] nogal transcontinentaal. Ja, mijn wortels liggen in Nigeria, maar ik ben geboren in Los Angeles en ik ging vanaf mijn 11e naar school in Engeland. Ik heb overal wat opgepikt. Reizen heeft me sterk beïnvloed. Ik hou van cultuur en leren, en om naar andere plekken te gaan en verschillende dingen te zien die ik onbewust kan toepassen in mijn stijl.



Creativiteit drijft me. Het is duidelijk mijn passie en ik denk dat het komt door het feit dat kunst een soort van eerste liefde voor me was. Op school zette kunstgeschiedenis me aan tot willen creëren en mezelf vinden via kunst, of gewoon het creëren van ervaringen. Het is door emoties gedreven.