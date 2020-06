Hackney Wick FC. Alles begint op het veld

"Voetbal heeft de kracht om mensen samen te brengen."

Dat zijn de woorden van Bobby Kasanga, de oprichter van Hackney Wick FC, een voetbalclub in Londen. En het is een uitspraak die keer op keer weer waar blijkt te zijn in steden en gemeenschappen over de hele wereld: voetbal kan het verschil maken.

Maar dat gebeurt niet zomaar. Dat gebeurt omdat mensen zoals Bobby jarenlang hard werken om hun dromen waar te maken. Nadat hij in 2015 werd vrijgelaten uit de gevangenis, wilde hij zijn leven en zijn gemeenschap veranderen, die vooral in het teken hadden gestaan van geweld. Daarom besloot hij Hackney Wick FC op te richten, en hij ging van deur tot deur om geld in te zamelen vanuit de gemeenschap. Bijna vijf jaar later hebben honderden mensen — mannen, vrouwen en kinderen — zich aangesloten bij Hackney Wick FC.

In onze nieuwe serie, From the Grounds Up, tonen we mensen van over de hele wereld die weten dat ze hun gemeenschappen en de wereld kunnen veranderen via voetbal en sport.

In onze nieuwe serie, From the Grounds Up, tonen we mensen van over de hele wereld die weten dat ze hun gemeenschappen en de wereld kunnen veranderen via voetbal en sport.