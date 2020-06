Haal meer uit elke run

Je richten op de redenen 'waarom' je hardloopt of op wat jouw doel met hardlopen is, is veel motiverender dan nadenken over hoe ver je komt of hoe snel je bent", vertelt Bennett. Bovendien geldt dat elke keer dat je hardloopt en aan dat doel werkt, dat een reden is om jezelf te feliciteren.



Je 'waarom' kennen is ook essentieel om je mentale weerstand te vergroten en te beseffen hoeveel je bereid bent te verdragen om een bepaald hardloopdoel te bereiken. Net zoals je spieren moeten werken om je grenzen te verleggen en door te zetten wanneer je het zwaar hebt, zo is ook je mentale conditie essentieel. Door jezelf eraan te herinneren 'waarom' je hardloopt, versterk je die innerlijke kracht.



Het belangrijkste is dat als je hardloopt met een doel, hardlopen veel leuker is. "Hardlopen hoort je eraan te herinneren dat je vitaal bent en leeft", zegt Bennett. "We worden geacht plezier te hebben in hardlopen, want we kiezen er zelf voor." En dat wordt lastig wanneer je om de paar seconden op het schermpje van je GPS-horloge loopt te kijken.



Dit betekent niet dat je alle cijfers overboord moet gooien. Een tip van Bennett: "Bedenk een andere statistiek om het succes van een run te meten." Heb je die steile helling bij jou in de buurt voor het eerst gehaald? Heb je een geweldig idee voor een werkproject bedacht? Heb je een prachtige zonsopgang gezien? "Niets van dat alles heeft te maken met hoe snel of hoe ver je kunt lopen", zegt Bennett, "maar het zijn allemaal geweldige dingen en dat is het krachtigste aspect van hardlopen."