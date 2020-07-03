Haal meer uit elke run
Beweging
Door Nike Running
Leg vast 'waarom' je hardloopt. Dat helpt je om je te focussen op plezier in plaats van op statistieken.
Hardlopen is meer dan alleen maar cijfers en statistieken. In dit artikel vraagt coach Bennett je om na te denken over de redenen 'waarom' je hardloopt. Dat kan je helpen je focus te verleggen naar het plezier ervan en de statistieken even te vergeten. Die redenen worden je brandstof voor je volgende run en alle runs daarna. Dus wat de cijfers ook zeggen, elke run wordt een kleine overwinning. Aan de slag!
Hardlopers zijn geneigd hun run te beoordelen op twee criteria: hoe ver en hoe snel. In onze door data geobsedeerde maatschappij kun je alles delen op sociale media, van die elementaire cijfers tot je VO2-max en stappenritme. Maar deze eenzijdige, op cijfers gerichte kijk op hardlopen kan het plezier in de sport voor een deel vergallen.
"Vaak vieren mensen alleen wedstrijden of heel zware work-outs of hun langste runs ooit", zegt Nike Running Global Head Coach Chris Bennett. "Maar hoe beter je wordt, hoe lastiger het is om die mijlpalen te verbeteren — en als je je vieringen alleen maar daarop baseert, dan blijft er niet veel te vieren over."
Als je in plaats daarvan zorgt dat hardlopen voor jou meer is dan alleen het fysieke feit zelf en de bijbehorende getallen, dan geef je jezelf volgens Bennett de gelegenheid successen te boeken en meer van de sport te genieten. De beste manier om dat te doen: de redenen vastleggen 'waarom' je hardloopt.
"Maar hoe beter je wordt, hoe lastiger het is om die mijlpalen te verbeteren — en als je je vieringen alleen maar daarop baseert, dan blijft er niet veel te vieren over."
Nike Running Global Head Coach, Chris Bennett
Denk na over de redenen waarom je hardloopt. Helpt het je stress na een zware werkdag weg te nemen? Helpt het je problemen te verwerken of creatieve oplossingen te vinden? Is het gewoon een gelegenheid om naar buiten te gaan en wat zon mee te pikken?
Je richten op de redenen 'waarom' je hardloopt of op wat jouw doel met hardlopen is, is veel motiverender dan nadenken over hoe ver je komt of hoe snel je bent", vertelt Bennett. Bovendien geldt dat elke keer dat je hardloopt en aan dat doel werkt, dat een reden is om jezelf te feliciteren.
Je 'waarom' kennen is ook essentieel om je mentale weerstand te vergroten en te beseffen hoeveel je bereid bent te verdragen om een bepaald hardloopdoel te bereiken. Net zoals je spieren moeten werken om je grenzen te verleggen en door te zetten wanneer je het zwaar hebt, zo is ook je mentale conditie essentieel. Door jezelf eraan te herinneren 'waarom' je hardloopt, versterk je die innerlijke kracht.
Het belangrijkste is dat als je hardloopt met een doel, hardlopen veel leuker is. "Hardlopen hoort je eraan te herinneren dat je vitaal bent en leeft", zegt Bennett. "We worden geacht plezier te hebben in hardlopen, want we kiezen er zelf voor." En dat wordt lastig wanneer je om de paar seconden op het schermpje van je GPS-horloge loopt te kijken.
Dit betekent niet dat je alle cijfers overboord moet gooien. Een tip van Bennett: "Bedenk een andere statistiek om het succes van een run te meten." Heb je die steile helling bij jou in de buurt voor het eerst gehaald? Heb je een geweldig idee voor een werkproject bedacht? Heb je een prachtige zonsopgang gezien? "Niets van dat alles heeft te maken met hoe snel of hoe ver je kunt lopen", zegt Bennett, "maar het zijn allemaal geweldige dingen en dat is het krachtigste aspect van hardlopen."
Drie manieren om je runs te verbeteren
Nu je weet waarom je hardloopt, komen de adviezen van coach Bennett goed van pas om al je kilometers goed te laten verlopen.
- Visualiseer succes. Hardloop je om te ontstressen? Beeld je dan in dat je je door je work-out rustig, ontspannen en vol energie voelt. Hardloop je om je fitter en gezonder te voelen? Denk dan aan je conditie, je ademhaling en alle goeds dat je bij elke stap voor je geest en lichaam doet.
- Gebruik positieve self-talk. Tegen jezelf 'je kunt het' zeggen kan een goedkope oplossing lijken, maar positieve boodschappen kunnen je hersenen en benen ervan overtuigen dat je nog energie over hebt, of je nu bezig ben met een alledaagse training of een wedstrijd.
- Maak van elke nadeel een voordeel. Misschien plenst het van de regen of zit je net op een vervelend stuk met veel hellingen. In plaats van meteen in de negatieve modus te schieten, kun je ook tegen jezelf zeggen dat je door de uitdagende trainingsomstandigheden een betere en veelzijdigere hardloper wordt. Prijs jezelf na afloop dat je deze zware omstandigheden hebt doorstaan. Als je ook kunt hardlopen wanneer het tegenzit — of het nu gaat om ontberingen tijdens een work-out of buiten in de echte wereld —, getuigt dat van alle inspanningen die je doet. "We hardlopen niet om alles gemakkelijker te maken, maar om steeds zwaardere dingen aan te kunnen."
"We hardlopen niet om alles gemakkelijker te maken, maar om steeds zwaardere dingen aan te kunnen."
Nike Running Global Head Coach, Chris Bennett