Explosieve gezinswork-outs

Doe deze oefening van 15 minuten twee keer helemaal en zorg ervoor dat het hele gezin er vol voor gaat.

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Voor de eerste ronde laat je de kinderen vier nummers kiezen waarop je lekker kunt bewegen. Voor de tweede ronde kiezen de volwassenen de motiverende muziek.



Veerkracht draait erom dat je de kracht vindt om door te zetten, en muziek geeft je de ultieme motivatie om alles uit jezelf te halen. Zoek een paar knallers op, zet ze op een rijtje en doe de work-out op het ritme van de muziek.



Het half uur begint zodra je het eerste nummer start!