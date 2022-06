Een nieuw rolmodel

BEN: Wat is je meest memorabele overwinning?

DYLAN: Ik denk het Australian Open. In 2014 deed ik er voor het eerst mee en toen waren er iets van vier toeschouwers. Twee daarvan waren mijn ouders. In 2018 stond ik in de Rod Laver Arena, het centercourt van het Australian Open. Er waren ruim tienduizend toeschouwers. En miljoenen mensen keken de wedstrijd op tv.

Het beste van alles was dat er in zo'n groot stadion ook zitplaatsen voor mensen met een beperking zijn. Ik denk dat er vijfhonderd kinderen in rolstoelen waren. Ik had nog nooit zoveel kinderen met een beperking op één plek gezien. Het ontroerde me gewoon. Want toen ik zelf klein was, hadden atleten met een beperking niet de kans op zo'n ervaring. Als kind droomde ik ervan, maar ik had nooit gedacht dat het ooit werkelijkheid zou worden.

Mensen willen rolstoeltennis kijken omdat het een elitesport is, maar tegelijkertijd verandert daardoor het beeld dat de volgende generatie jonge atleten zoals jij van zichzelf heeft. Ik wil dat je Wimbledon wint op het centercourt met 15.000 toeschouwers. Met miljoenen kijkers op de BBC. Hoe zou dat voelen?