De look van Nike FC: Nicole

"Iemand beschreef mijn look als 'altijd klaar om te voetballen'", zegt Nicole. "Er zit altijd een onbedoeld atletisch element in wat ik draag", iets dat de borduurkunstenares graag mixt en matcht met felle kleuren en verrassende texturen.



We spraken Nicole in de buurt van haar flat in Oost-Londen, en in een kledingwinkel waar ze vaak komt, om items uit onze nieuwste collecties van nationale teams te stylen. Scrol naar beneden om te zien hoe ze voetbalgear moeiteloos combineert met favoriete kledingstukken uit haar eigen garderobe.