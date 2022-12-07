De look van Nike FC: AntsLive

"Mode en voetbal gaan voor mij hand in hand", zegt AntsLive, muzikant, model, en al zijn hele leven voetballer. Hij belt ons vanuit de studio waar hij muziek opneemt in Hackney, Londen.



Na 10 jaar als speler te hebben geleefd en gevoetbald, en daarna nog eens 8 jaar jeugdteams te hebben gecoacht, is het voor Ants altijd een tweede natuur geweest om buiten het veld in voetbalshirts en sportkleding te lopen.