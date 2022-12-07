De look van Nike FC: AntsLive
Cultuur
Deze muzikant is ook model en een voormalig jeugdcoach en is geboren en getogen in Londen, maar zijn smaak voor op voetbal geïnspireerde stijlen is eerder wereldwijd.
'Het verhaal achter de look' is een serie waarin creatieve talenten vertellen over persoonlijke stijl en identiteit.
"Mode en voetbal gaan voor mij hand in hand", zegt AntsLive, muzikant, model, en al zijn hele leven voetballer. Hij belt ons vanuit de studio waar hij muziek opneemt in Hackney, Londen.
Na 10 jaar als speler te hebben geleefd en gevoetbald, en daarna nog eens 8 jaar jeugdteams te hebben gecoacht, is het voor Ants altijd een tweede natuur geweest om buiten het veld in voetbalshirts en sportkleding te lopen.
"Mijn manager probeert me soms in van die nette casual kleding te steken," lacht hij, "maar meestal neig ik naar een trainingspak. Zo ben ik opgegroeid, zo ben ik."
We spraken Ants in zijn studio om items uit onze nieuwste nationale teamcollecties te testen. Scrol naar beneden voor looks met drie van zijn favoriete teams.
De schoonheid van het voetbal
"Ik draag elke top van Brazilië. Ik hou gewoon van de kleuren. Sommige van mijn favoriete spelers zijn Braziliaans. Een van mijn kostbaarste bezittingen is een gesigneerd shirt van Ronaldinho, mijn favoriete speler ooit."
"Als ik iemand ontmoet die van voetbal houdt, van muziek of van hetzelfde team, dan gaan we het prima met elkaar vinden. Zo zit dat nu eenmaal."
AntsLive
Muzikant, model, voetballer, voormalig jeugdtrainer
Beetje blues
"Dat Franse trainingsshirt, daar zou ik zelfs in begraven kunnen worden. Als het om Frankrijk gaat, gaat het mij om de mode. De manier waarop mensen zich kleden in Parijs is echt sick. Toen de PSG x Jordan uitkwam, ben ik daar meteen voor gegaan."
Sleep de winst binnen
"Met Engeland kan het gewoon niet anders! Uiteindelijk ben ik geboren en getogen in Londen. Als [het toernooi] begint, is dat het. Ik ga helemaal op in de Britse cultuur — ik ga naar de pub en kijk naar de wedstrijd, ik hou ervan."
Foto's: Elliot James Kennedy
Styling: Coco Mell
Interview: Grace Gordon