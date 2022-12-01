De look van Nike FC: Maria

Comfort en glamour



We hebben het Engeland-shirt uit Maria's woonplaats verfraaid door er een bijpassend satijnen korset overheen aan te brengen en het te voorzien van haar moeders gouden sieraden. "Sommige onderdelen zijn even oud als ik ben", zegt ze. Jeans met een hoge taille, een favoriet paar Air Max sneakers en een vintage jas houden alles comfortabel.