Op het veld in het Italiaanse Castel Volturno

Het is in zekere zin heel puur, het basketbal dat hier wordt gespeeld, en om te zien hoe groot de impact van de sport nog steeds is op jonge mensen, zo ver buiten de Verenigde Staten, zo ver van financiële beloningen. "Basketbal is als familie voor me", zegt de dertienjarige Promise Kolawole, die naast het veld staat. Ze laat een stilte vallen, misschien om even op adem te komen, of misschien om wat ze heeft gezegd even goed in zich op te nemen. Desalniettemin is de stilte maar van korte duur. Voor het goed en wel is doorgedrongen is ze alweer weg, terug het veld op, in volle vaart achter de uitgebroken spelers aan. Het kan het beslissende punt zijn, en ze wil winnen — zeker van familie.