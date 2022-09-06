Shop bijpassende Nike outfits voor het hele gezin
Koopgids
Deze Nike outfits en sneakers zijn verkrijgbaar in maten voor het hele gezin.
Als je hele gezin graag sportieve kleding en schoenen draagt, dan is de Nike Mini Me collectie net wat voor jou. Bekijk de beste Nike outfits voor het hele gezin, waaronder fleece trainingspakken, work-outkleding, T-shirts met graphics en jurken en sneakers voor zelfs de kleinste gezinsleden.
1.Nike Sportswear Club Fleece Trainingspak
Zoek je een fijne basic set die bij iedereen geliefd is vanwege de zachte katoenen materialen en ruimvallende pasvorm? Kies dan voor Club Fleece. Dit is niet voor niets een van de best verkopende fleeces bij Nike: hij is warm, machinewasbaar en verkrijgbaar in alle maten. Er zijn Club Fleece sweatshirts met halflange rits, hoodie, ronde hals en rits over de hele lengte voor heren, dames en kids. Voor een complete set kun je de outfit afmaken met een Club Fleece joggingbroek of shorts.
Combineer met: Nike Air Max 270
Zoek je een schoen met een sportieve vibe die je dagelijks kan dragen, ga dan voor de Nike Air Max 270. Ga voor een klassieke zwart-witte kleurencombinatie voor iedereen, of laat elk gezinslid zelf een kleur kiezen voor wat meer variatie. Deze schoenen (zelfs de baby- en peutermaten) zijn uitgerust met Nike Air demping in de zool voor extra comfort.
2.Nike Sportswear Graphic T-shirts met shorts
Voor leuke opvallende prints kun je het hele gezin in je favoriete Nike Sportswear T-shirt met graphic kleden. Deze shirts zijn verkrijgbaar in een standaardpasvorm en zijn gemaakt van katoen dat zacht genoeg is om elke dag te dragen. Om de outfit compleet te maken, kun je er jeans of bijpassende Nike Sportswear shorts bij dragen.
Combineer met: Nike Air Force 1
Vul je opvallende T-shirts aan met een klassieke Nike Air Force 1. De tijdloze volledig witte Air Force 1 is verkrijgbaar in alle maten voor alle leeftijdsgroepen. Willen je gezinsleden hun eigen draai geven aan de bijpassende outfit, dan kunnen ze mid- of high-top Air Force 1's proberen of een felle kleurencombinatie kiezen.
3.Nike Sportswear Tech Fleece Trainingspak
Ouders en kids kunnen voor één en dezelfde look gaan met Nike Sportswear Tech Fleece outfits. Deze hoodies zijn licht, warm en hebben zakken en geribde boorden voor een aangename pasvorm.
Volwassenen en oudere kids kunnen voor dezelfde hoodies en joggingbroeken gaan, en peuters kun je de Nike Sportswear Tech Fleece onesie aantrekken.
Combineer met: Nike Air Huarache
Laat je passie voor de jaren 90 zien in de Nike Air Huarache, ontworpen voor comfort en casual draagplezier. Deze schoen, verkrijgbaar in maten voor volwassenen en kinderen, wordt gekenmerkt door zachte lederen accenten en ventilerende materialen.
4.Geweven cargobroek met een Nike Sportswear T-shirt met lange mouwen
Draag je liever wat anders dan fleece outfits, kijk dan eens naar een bijpassende geweven cargobroek voor jou en het kind in je leven. Deze broeken zijn zacht en hebben een elastisch trekkoord voor comfort en zijzakken in de naad. Kies een basic Nike Sportswear T-shirt met lange mouwen om erbij te dragen.
Combineer met: Nike Blazer
De Nike Blazer Mid ‘77 heeft een vintage, high-top look, maar biedt ook dagelijks comfort. De bootiestijl voor baby's is gemaakt met zachte demping en elastische veters en is verkrijgbaar in de kleinste maten, zodat kids hun sneakerstijl kunnen showen al voordat ze hun eerste stapjes zetten.
5.Bikeshorts en een Nike Dri-FIT top
Of je nu een fietstocht gaat maken of thuis rondhangt, matchende bikeshorts zijn casual en praktisch om te dragen voor actieve ouders en kids. Doordat ze precies de juiste hoeveelheid stretch en ondersteuning bieden, zijn ze perfect voor dagen die net iets te warm zijn voor een legging.
Deze shorts zijn gemaakt van zacht jerseymateriaal en hebben een design met hoge taille. Combineer ze met een ventilerende Nike Dri-FIT top om fris en droog te blijven op warme dagen.
Combineer met: Nike Pegasus
Voor een actieve familiedag laat je het hele gezin de Nike Pegasus dragen. Deze hardloopschoenen zijn gemaakt voor allerlei soorten rennen: van een gezamenlijke 5K met het hele gezin tot achter de kinderen aanrennen in het park. De rubberen zool heeft een profiel dat is geïnspireerd op een wafelpatroon voor meer grip op ondergronden en stevigheid.
Tekst: Claire Tak