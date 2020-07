Goed slapen om morgen beter te kunnen hardlopen

Je bent dan misschien geen professional, maar je bent toch bijna een derde van je dag aan het trainen, als het goed is tenminste.



Zeven tot negen uur slaap per nacht is je ultieme trainingstool om je batterij weer helemaal op te laden, aldus Cheri Mah, MD, arts en wetenschapper bij het UCSF Human Performance Center en Nike Performance Council member, gespecialiseerd in slaap en performance bij topsporters. "Je kunt je batterij met zes uur rust tot 60 procent opladen, zodat je er weer voor even tegenaan kunt", zegt Dr. Mah. "Maar als je je batterij elke nacht tot 80, 90 of 100 procent oplaadt, zul je pas echt merken waartoe je in staat bent."



Volgens Mah heeft te weinig slaap veel negatieve gevolgen:



1. Je bent minder scherp. 24 uur zonder slaap heeft dezelfde nadelige invloed op je cognitieve vaardigheden en je bewegingsapparaat als een alcoholconcentratie van 0,10 procent in het bloed (hoger dan de toegestane hoeveelheid om te mogen rijden).



2. Je bent vatbaarder voor ziektes. Als je een langere periode minder dan zes uur slaapt, heb je vier keer meer kans op verkoudheid dan als je minimaal zeven uur slaapt.



3. Je kunt zwaarder worden. Chronisch slaapgebrek beïnvloedt het leptine- en ghrelineniveau in je bloed. Deze hormonen spelen een rol bij de regulatie van verzadiging, waardoor je eerder geneigd bent om verzadigde vetten en suikers tot je te nemen.



Uit recent onderzoek van Mah is bovendien gebleken dat als je meerdere dagen achtereen te weinig slaapt, je coördinatievermogen en biomechanica veranderen en juist dat is funest voor sporters. "Dit heeft uiteraard gevolgen voor je performance. Ook loop je op langere termijn meer risico op blessures."



Ondanks deze feiten krijgt 70 procent van de Amerikaanse volwassenen niet elke nacht voldoende slaap. En dat komt volgens Mah doordat een goed slaappatroon moeilijk te realiseren is, net als voldoende tijd vrijmaken om regelmatig te bewegen en gezond te eten.