De beste Nike trainingspakken voor waar je dag je ook brengt
Koopgids
Deze klassieke look blijft altijd stijlvol.
Er is maar weinig sportkleding waarbij de combinatie van comfort en frisheid zo perfect is, als bij een goed trainingspak. De beste trainingspakken zijn stijlvol en tegelijkertijd veelzijdig genoeg om je overal doorheen te slepen, van zware work-outs tot een sessie bankhangen.
Nike trainingspakken zijn gemaakt van premium materialen en voorzien van een kwaliteit die lang meegaat, of je ze nu op het veld draagt of in de supermarkt. Dus ben je op zoek naar zweetafvoerend materiaal voor afmattende fitnessroutines of een lekker fleecepak om in te relaxen; er is genoeg om uit te kiezen. Met de trainingspakken van Nike zit je altijd goed, wat je ook doet.
Uiteindelijk is het beste Nike trainingspak er een dat past bij jouw eisen en je stijl. Of je nu op zoek bent naar een casual trainingspak, een trainingspak om in te sporten of iets daartussenin, Nike heeft het voor je. Haal deze looks in huis om je stijl een boost te geven.
De beste casual trainingspakken
Voor relaxte dagen heb je het juiste trainingspak nodig dat bij je vibe past. De Jordan Brooklyn Fleece is glad aan de buitenkant en zacht aan de binnenkant, voor een warm en pyjama-achtig gevoel voor de hele dag, zonder in te boeten op stijl. De halfzware fleecehoodie biedt een ruime pasvorm die je niet zal verzwaren, met een zak aan de voorkant die ruim genoeg is voor je telefoon en handen. Stop de broek in je favoriete schoenen of draag 'm los. Met een trekkoord kun je de pasvorm van je broek aanpassen aan hoe jij je op dat moment voelt.
De beste zwarte trainingspakken
Weinig looks zijn zo iconisch als een zwart trainingspak, maar er is genoeg om mee te spelen in dit kleurenpalet. Ga voor een trendy look met een oversized hoodie met rits en een bijpassende ruimvallende broek, of hou het klassiek met verfijnde must-haves in vintage designs die de tand des tijds hebben doorstaan. Nike biedt veel trainingspakken in het zwart. Geniet van performancegerichte technologie en zweetafvoerende elementen in streetwearstijl met de Sportswear lijn of hoogwaardige, zware fleece met het Jordan Wordmark. Wat je ook kiest, je trekt de aandacht met een volledig zwarte look.
De beste fleece tainingspakken
Je hebt veel keuze als het gaat om fleece trainingspakken, maar Nike Tech Fleece levert een lichte warmte en ventilatie die je door allerlei omstandigheden heen loodsen. Deze innovatieve constructie houdt je lichaamswarmte zachtjes vast zonder dat je het te warm krijgt en voelt aan alle kanten zacht aan voor ultiem comfort, of je nu gaat sporten of gewoon je dagelijkse bezigheden doet. De Windrunner hoodie heeft een ruimvallende pasvorm die gemaakt is om als laagje te dragen en aan en uit te ritsen wanneer dat nodig is. In de zakken met ritssluiting kun je essentials opbergen, zoals je sleutels en telefoon. Het past allemaal perfect bij de getailleerde joggingbroek voor vorm en sportiviteit.
De beste trainingspakken voor sporten
Nike's Dri-FIT is er om je te ondersteunen als je er klaar voor bent. Deze innovatieve technologie is ontworpen om zweet af te voeren zodat je fris en droog blijft, zelfs tijdens zware work-outs. De gestructureerde pasvorm van de ronde hals houdt je stijl on point terwijl je aan de slag gaat en is gemakkelijk genoeg om aan en uit te trekken als dat nodig is. De bijpassende joggingbroek heeft een taps toelopende pasvorm en voelt ventilerend aan, ideaal voor sprints en squats. Deze veelzijdige look kun je zowel tijdens work-outs als op vrije dagen dragen.
Tekst: Korin Miller