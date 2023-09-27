De 4 beste Plus Size leggingstijlen van Nike

De 4 beste plus-size leggings van Nike
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Bekijk de beste Nike plus-size leggings voor elke gelegenheid, van lunges tot loungen.
Niet alle leggings zijn hetzelfde. Hoewel ze misschien op elkaar lijken, zorgen pasvorm, stijl en materiaal er allemaal op hun eigen manier voor dat een legging net zo lekker zit als 'ie aanvoelt. Misschien is de stretchy Nike One iets voor jou. Die is perfect om casual te dragen of een yogales in te volgen. Of misschien juist de Nike Universa, die vanwege het extra ondersteunende materiaal ideaal is om in te sporten.
Of wil je een superzachte plus-size legging met hoge taille? Die hebben we ook: de Nike Zenvy. En dan is er nog de beste Nike plus-size legging met zakken. De Nike Go staat bekend om de gestroomlijnde pasvorm met lichte compressie en zes (ja, inderdaad: zes) ruime zakken.
Als je eenmaal hebt besloten welke Nike legging het beste bij je past (misschien wel alle vier), gebruik je de Nike maatwijzer voor leggings om de juiste pasvorm te vinden. (Opmerking: Nike plus-size leggings zijn verkrijgbaar in maat 0X t/m 4X)
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Fit en feel: de beste Nike plus-size leggings
1. Voor medium ondersteuning: Nike Universa
Kies voor de Nike Universa als je op zoek bent naar een legging die je zekerheid geeft in de sportschool. Deze zijdezachte legging is gemaakt met middelzwaar InfinaSmooth materiaal en bevat ten minste 50% gerecyclede nylonvezels.
Deze plus-size legging voelt niet alleen heel fijn aan, maar heeft een ondersteunend design dat met je meerekt tijdens intervaltraining, steps, yoga en alles daartussenin. Je hoeft je dus nooit zorgen te maken dat de legging doorschijnt. Het elastische materiaal is stevig, squatproof en ondoorzichtig.
De dubbele zijzakken zijn amper zichtbaar, maar alsnog groot genoeg voor je telefoon of pasjes. Deze legging met hoge taille is verkrijgbaar in verschillende lengtes en prachtige pasteltinten zoals Violet en roze, en ook in klassiek zwart.
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2. Voor zachte, subtiele ondersteuning: Nike Zenvy
Misschien is het een goed idee om meteen meerdere Nike Zenvy's in huis te halen. Want als je deze legging aan hebt gehad, wil je niets anders meer. Deze plus-size legging is verkrijgbaar in aardetinten, in diverse varianten, waaronder een met een hoge taille, en in diverse lengtes: cropped, ⅞-lengte, volledige lengte en als bikershorts met een binnennaad van 20 cm.
Door het gestroomlijnde design en het lichte InfinaSoft materiaal voelt de Zenvy als een tweede huid. De legging is zacht en toch stevig, en beweegt met je mee bij het rekken en strekken. De brede tailleband houdt alles op zijn plek en heeft ook opbergruimte voor je telefoon, in de vorm van een achterzak. Handig in de sportschool of onderweg.
3. Voor stevige, nauwsluitende ondersteuning: Nike Go
De Nike Go legging heeft zes zakken. Niet twee, niet drie. Maar zes. Dit is wat je krijgt met de Go: twee naadloze zijzakken, drie steekzakken achter op de tailleband en een ritszak op de heup. Je hebt dus meer dan genoeg ruimte om je sleutels, pasjes, telefoon en zelfs je lippenbalsem op te bergen.
Mocht die overvloed aan zakken nog niet overtuigend genoeg zijn, weet dan dat de Nike Go ook garant staat voor geweldige performance. Middelzwaar InfinaLock materiaal biedt compressie en is ondersteunend, zodat je tijdens jumping jacks, knieheffingen en yogaoefeningen niet meer constant je legging recht hoeft te trekken. En natuurlijk zouden het geen topleggings voor sport zijn zonder zweetafvoerende Nike Dri-FIT technologie.
Door de hoge taille en extra brede tailleband blijft de legging goed zitten. En met het interne trekkoord kun je de pasvorm naar wens aanpassen. Wat je ook van plan bent, met de veelzijdige Nike Go kun je overal uit de voeten, of je nu in de boksschool of in de file staat. De legging is verkrijgbaar in vijf lengtes: cropped, capri, ⅞-lengte, volledige lengte en bikershorts met binnennaad van 20 cm.
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4. Voor veelzijdigheid en casual comfort de klok rond: Nike One
Eerst de veelzijdigheid: het materiaal van de Nike One voert niet alleen zweet weg (de legging bevat gerecyclede polyestervezels en Nike Dri-FIT technologie), maar is ook nog eens squatproof. De Nike Dri-FIT technologie voor snelle verdamping helpt je comfortabel te blijven, of je nu boodschappen doet of voluit gaat tijdens een work-out.
Het zachte, elastische materiaal is ook ideaal voor poweryoga, krachttraining en kickboksen, dus eigenlijk voor elke work-out waarbij je veel beweegt. De Nike One heeft een aansluitende pasvorm en volgt je lichaamsvorm zonder te knellen of op te hopen. Het is daardoor de perfecte legging voor oefeningen op de vloer of voor luieren op de bank.
Je hoeft niet bang te zijn dat deze legging afzakt. Het design is gestroomlijnd met naadloze zijkanten en een V-vormige achterkant, en je kunt kiezen uit een middelhoge en hoge taille. Wie de legging wil dragen om even de stad in te gaan, is vast blij met de twee verborgen zakken in de tailleband: een kleine aan de zijkant en een grotere op de achterkant.
Tekst: Yelena Moroz Alpert