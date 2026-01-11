Nike's beste work-outleggings voor dames
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Ontdek de beste Nike sportleggings voor dames. Nieuwe designs met verschillende lengtes, kleuren en taillehoogtes.
De beste work-outleggings zijn veelzijdig en comfortabel en bieden ook ondersteuning tijdens de zwaarste routines. Nike work-outleggings zijn er in verschillende lengtes, pasvormen en materialen, gemaakt voor intensieve work-outs, trailruns, yogalessen en meer, zodat atleten zich altijd comfortabel voelen.
Gebruik deze gids om je nieuwe favoriete work-outlegging te vinden en raadpleeg de Nike maatwijzer voor leggings om de juiste pasvorm te vinden.
Nike's beste work-outleggings op collectie
Nike Universa: laat geen zweet zien
Voor het verdragen van het zware zweet tijdens een kracht- en conditioneringstraining hoef je niet verder te zoeken dan Nike Universa. Deze comfortabele legging houdt je droog dankzij de combinatie van Nike Stealth Evaporation en Nike Dri-FIT technologie, met een verhoogd ontwerp dat zweet helpt te verbergen en er soepel uitziet.
Het belangrijkste voordeel van geen voornaad is dat deze broek supercomfortabel is en je helpt te genieten van een training zonder afleiding. Meerdere verborgen zakken dienen als uitstekende opbergruimte voor je telefoon en andere essentials, terwijl ze een strakke pasvorm behouden.
Nike Pro Seamless: voor een flatterende vormgeving
Wie houdt er niet van het gevoel van het afronden van een geweldige krachttraining? Zie er goed uit, voel je goed. De Nike Pro Seamless legging biedt ondersteuning en geeft op gerichte gebieden die flatteren en vormen, zodat je je trainingsstijl kunt omarmen.
Nike Zenvy: voor een zachte, gestroomlijnde pasvorm
Als er iets is dat de Nike Zenvy legging bijzonder maakt, dan is het wel het zijdezachte gevoel. Deze legging is gemaakt van Nike InfinaSoft materiaal en ontworpen met zacht, soepel garen, wat het de zachtste Nike legging ooit maakt.
Maar de Nike Zenvy legging is meer dan alleen zacht. Hij is gemaakt om in te bewegen en heeft een extra brede tailleband die op zijn plek blijft zitten bij elke yoga- of pilatesbeweging. De legging biedt lichte compressie, waardoor hij ideaal is voor flexibiliteit. Het kleine aantal naden zorgt voor een zachte, comfortabele pasvorm en een gestroomlijnde look. Midden op de achterkant zit een handige steekzak die groot genoeg is om een telefoon in op te bergen.
Deze legging is voorzien van Nike Dri-FIT technologie, waardoor je kunt genieten van je training zonder dat je je doorweekt voelt van het zweet. Hij is verkrijgbaar met een hoge of halfhoge taille en in verschillende lengtes, van lange designs tot bikeshorts met een binnennaad van 20 cm.
Nike Swift: voor een licht gevoel en praktische opbergruimte
Nike Swift biedt precies wat je zoekt in een hardlooplegging: licht en ventilerend. Met zakken voor alle hardloopbehoeften kun je je gels, telefoon, sleutels en andere benodigdheden inpakken.
Nike Pro: voor optimale ventilatie tijdens intensieve work-outs
Nike Pro leggings zijn gemaakt om je koel en gefocust te houden tijdens de zwaarste work-outs en intensiefste HIIT-sessies. Deze leggings blinken uit in ventilatie. Nike Dri-FIT technologie voert zweet direct af van de huid en daarnaast hebben veel Nike Pro leggings ook mesh vlakken bij de kuit voor extra luchtcirculatie.
Het zachte, elastische materiaal beweegt met je mee bij sprints en lunges. Zelfs de naden aan de achterkant zijn gemaakt met het oog op volledige bewegingsvrijheid. De nauwsluitende, elastische tailleband houdt de legging op zijn plek en de strakke pasvorm geeft je een omsloten gevoel.
Nike Pro leggings zijn verkrijgbaar in diverse kleuren en met opvallende graphics. Kies voor een halfhoge of hoge taille, een legging met volledige lengte, 7/8-lengte of caprilengte, of ga voor bikeshorts met een binnenbeenlengte van 8 of 18 cm.
Nike One: voor ultieme zachtheid en veelzijdigheid
Deze zijdezachte leggings zijn ideaal voor wandelingen in de natuur, herstelyoga, snelle trips naar de winkel en alles daartussenin.
De Nike One legging bevat belangrijke functies zoals Nike Dri-FIT technologie om de huid de hele dag koel en droog te houden, evenals materiaal waar je niet doorheen kunt kijken als je buigt of hurkt. Er zijn ook uitvoeringen met Nike Therma-FIT materiaal, dat je helpt je lichaamstemperatuur te reguleren in koude omstandigheden. Dan zijn er nog Nike One (M) leggings, die speciaal zijn ontworpen voor zwangere mensen. Ze rekken mee met een groeiende buik, zodat ze in alle stadia van de zwangerschap gedragen kunnen worden.
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Nike One leggings zijn verkrijgbaar met diverse patronen en looks, van glanzende materialen tot uitvoeringen met prints.