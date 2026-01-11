De beste Nike sportleggings voor dames

Als er iets is dat de Nike Zenvy legging bijzonder maakt, dan is het wel het zijdezachte gevoel. Deze legging is gemaakt van Nike InfinaSoft materiaal en ontworpen met zacht, soepel garen, wat het de zachtste Nike legging ooit maakt.

Maar de Nike Zenvy legging is meer dan alleen zacht. Hij is gemaakt om in te bewegen en heeft een extra brede tailleband die op zijn plek blijft zitten bij elke yoga- of pilatesbeweging. De legging biedt lichte compressie, waardoor hij ideaal is voor flexibiliteit. Het kleine aantal naden zorgt voor een zachte, comfortabele pasvorm en een gestroomlijnde look. Midden op de achterkant zit een handige steekzak die groot genoeg is om een telefoon in op te bergen.

Deze legging is voorzien van Nike Dri-FIT technologie, waardoor je kunt genieten van je training zonder dat je je doorweekt voelt van het zweet. Hij is verkrijgbaar met een hoge of halfhoge taille en in verschillende lengtes, van lange designs tot bikeshorts met een binnennaad van 20 cm.