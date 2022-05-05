De beste leggings van Nike met hoge taille voor elke activiteit

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Deze leggings van Nike sluiten goed en comfortabel aan op je lichaam terwijl je beweegt.

Laatste update: 18 november 2022
Leestijd: 5 min.
De beste leggings van Nike met hoge taille voor elke activiteit

Een legging aantrekken waarin je jezelf goed voelt kan bij elke activiteit zorgen voor comfort, ondersteuning en zelfvertrouwen. Stijlen met een hoge taille blijven op hun plek zitten en bieden voldoende bedekking bij al je bewegingen. Lees waar je op moet letten als je op zoek bent naar een legging. Ontdek bovendien de beste Nike leggings met hoge taille.

Waar je op moet letten bij leggings met hoge taille

  1. 1.Lengte van de broek

    Er zijn Nike leggings met hoge taille die komen in volledige lengte en met een lengte van zeven-achtste. Hoewel de precieze pasvorm per persoon wisselt, komen stijlen met volledige lengte tot bij de enkel, terwijl zeven-achtste-leggings tot halverwege de kuit komen. Wat voor jou de juiste keuze is, hangt af van je gewenste pasvorm en hoeveel beenbedekking je wilt.

  2. 2.Materiaal

    Als je op zoek bent naar een legging van hoogwaardig materiaal, moet je er de squattest mee doen. Daarvoor trek je de legging aan, doe je voor een spiegel een diepe squat of raak je je tenen aan. Controleer dan of er geen huid of ondergoed zichtbaar is. Nike stijlen, zoals de niet-doorschijnende Nike Yoga Dri-FIT Luxe Infinalon leggings, kunnen de squattest aan dankzij een mix van nylon, elastaan en polyester.

    Als je van plan bent tijdens je work-outs een legging te dragen, ga dan op zoek naar zweetafvoerende materialen die de huid koel en droog houden, zoals Nike Dri-FIT dat helpt bij de snelle verdamping van vocht. Als je een legging bij koud weer wilt dragen, kies dan voor een Nike Therma-FIT legging, omdat deze warmte vasthoudt zonder zwaar aan te voelen.

  3. 3.Pasvorm

    Leggings moeten strak aanvoelen en de huid enige compressie bieden zonder in je middel te snijden, of je bewegingen of ademhaling ongemakkelijk te maken. Er zijn drie stijlen Nike leggings, van maat XS tot 3X. Daarnaast zijn er ook zwangerschapsmaten. De Nike One (M) zwangerschapslegging met hoge taille is flexibel, en bedekt en ondersteunt je babybuik. De legging voelt bovendien tijdens je hele zwangerschap comfortabel aan.

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  4. 4.Zakken

    Als je essentials zoals een telefoon, sleutels of een pasje makkelijk wilt opbergen, kies je voor een legging met hoge taille en onopvallende zakken.

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De beste Nike leggings met hoge taille op activiteit

Yoga

Nike's yogaleggings met hoge taille, zoals die in de Nike Yoga Luxe collectie, sluiten nauw aan op het lichaam dankzij een vormgevende tailleband die tot net boven de navel komt. Door het niet-doorschijnende design kun je met alle vertrouwen buigingen en stretches doen. Het Nike Infinalon materiaal is dunner, lichter en zelfs sterker dan het traditionele garen van Nike. Dat materiaal biedt lichte compressie, terwijl het de huid droog houdt als je ademt, rekt en strekt en een serie houdingen vasthoudt. Sommige stijlen hebben een stirrup design over de voeten met een opening voor de hiel voor extra comfort en ondersteuning tijdens je trainingen.

Lifestyle

Kies voor dagelijks draagplezier en loungen een Nike lifestyle legging, zoals de Nike Sportswear Essentials legging met hoge taille. Deze zijn gemaakt van een hoogwaardige mix van katoen, polyester en elastaan. Een voorgevormd design met hoge taille valt op de heupen voor comfort en voelt als een tweede huid, terwijl een elastische tailleband zorgt voor een aansluitend, comfortabel gevoel. Stijlen variëren van eenvoudige, volledig zwarte leggings tot felgekleurde leggings. Deze zijn vaak goedkoper dan de yoga- of trainingsleggings van Nike.

Fitness en training

Deze uitgebreide collectie leggings bevat veelzijdige stijlen voor work-outs in de sportschool, zoals high intensity interval training, gewichtheffen en CrossFit. Veel stijlen voor zware work-outs zijn gemaakt van zweetafvoerend Nike Dri-FIT materiaal. Nike Pro Dri-FIT leggings zijn bijvoorbeeld zowel elastisch als nauwsluitend. De hoge tailleband met Nike Pro elastiek houdt je core comfortabel bedekt als je buigt, rekt en beweegt. Sommige stijlen zijn gemaakt met gerecyclede polyestervezels. De vezels worden gemaakt van plastic flessen die zijn schoongemaakt, vermalen tot vlokken, omgezet in pellets en tot een hoogwaardig garen worden gesponnen.

Veelgestelde vragen

Welke pasvorm moet een legging hebben?
Leggings moeten strak aanvoelen en de huid enige compressie bieden zonder in je middel te snijden, of je bewegingen of ademhaling ongemakkelijk te maken. Er zijn drie stijlen Nike leggings van maat XS tot 3X. Daarnaast zijn er ook zwangerschapsmaten. Zie de Nike maattabellen voor meer informatie over maten en pasvormen.
Waarom kruipt mijn legging met hoge taille omlaag?
Slecht passende leggings of leggings van dun materiaal en slechte kwaliteit kunnen afzakken of omlaag kruipen tijdens je bewegingen. Kies de juiste maat om te zorgen dat je legging goed blijft zitten. Leggings moeten strak aanvoelen en de huid enige compressie bieden zonder in je middel te snijden, of je bewegingen en ademhaling ongemakkelijk te maken. Kies ook voor hoogwaardig materiaal, zoals Nike Dri-FIT, en een nauwsluitende, comfortabele tailleband.
Wat betekent het als een legging bestand is tegen squats?
Leggings die bestand zijn tegen squats, zijn niet-doorschijnend als het materiaal uitrekt. Als je de squattest voor een legging wilt doen, trek je de legging aan en doe je een diepe squat of raak je je tenen aan voor een spiegel. Controleer tijdens je bewegingen of het uitgerekte materiaal niet te dun wordt en je huid of ondergoed zichtbaar wordt.

Tekst: Lindsay Frankel

Voor het eerst gepubliceerd: 5 mei 2022