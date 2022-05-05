De beste leggings van Nike met hoge taille voor elke activiteit

Als je op zoek bent naar een legging van hoogwaardig materiaal, moet je er de squattest mee doen. Daarvoor trek je de legging aan, doe je voor een spiegel een diepe squat of raak je je tenen aan. Controleer dan of er geen huid of ondergoed zichtbaar is. Nike stijlen, zoals de niet-doorschijnende Nike Yoga Dri-FIT Luxe Infinalon leggings, kunnen de squattest aan dankzij een mix van nylon, elastaan en polyester.

Als je van plan bent tijdens je work-outs een legging te dragen, ga dan op zoek naar zweetafvoerende materialen die de huid koel en droog houden, zoals Nike Dri-FIT dat helpt bij de snelle verdamping van vocht. Als je een legging bij koud weer wilt dragen, kies dan voor een Nike Therma-FIT legging, omdat deze warmte vasthoudt zonder zwaar aan te voelen.