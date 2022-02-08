Yoga para la salud del corazón: ¿cuáles son los beneficios?

Así es exactamente como el yoga mejora la salud del corazón
Salud y bienestar
Practicar alguna forma de yoga de manera regular puede disminuir los niveles de estrés y presión arterial.
Llevar un estilo de vida sedentario o inactivo es solo uno de los motivos por los que las personas están en mayor riesgo de desarrollar una enfermedad del corazón. En efecto, esta sigue siendo la principal causa de mortalidad de hombres y mujeres en los Estados Unidos y en todo el mundo. Sin embargo, el cuerpo humano es resiliente, ya que realizar ejercicio regularmente y crear hábitos alimentarios más saludables pueden reducir e incluso revertir el riesgo.
Tal vez a las personas que pasan sentadas la mayor parte del día les parezca difícil encontrar la motivación para ejercitarse rigurosamente y completar los 150 minutos (2.5 horas) de actividad física semanal que recomienda la Asociación Estadounidense del Corazón (AHA). Por eso el yoga es un excelente punto de partida, pues es un ejercicio que te permite comenzar suavemente una rutina constante para mover el cuerpo.
El yoga puede ser beneficioso para el corazón y la mente
Los expertos siguen encontrando pruebas que respaldan la capacidad del yoga para mejorar la salud del corazón. También cabe señalar que la transición rítmica de una postura a la otra influye de manera positiva en la conexión entre la mente y el cuerpo.
Después de todo, el yoga se basa en la respiración y el mindfulness. La práctica consiste en una serie de movimientos intencionales que se guían, en gran medida, por la respiración, lo que te permite fluir sin interrupciones de una postura a la siguiente. A algunas personas, la práctica del yoga les ayuda a fortalecer la autoconfianza, ya que les permite desarrollar fuerza interior, autoconsciencia y gratitud.
Desde el punto de vista físico, practicar yoga regularmente puede mejorar la salud de las siguientes maneras:
- Controlar los niveles de presión arterial
- Reducir los niveles de estrés
- Mejorar la calidad del sueño
El corazón hace circular la sangre cuando se sostienen las posturas durante una práctica de yoga, lo cual se ha identificado en algunas investigaciones como provechoso para la salud cardiovascular en general. En efecto, según un estudio, las personas que practican yoga regularmente tienen más probabilidades de participar en otras formas de actividad física y tener hábitos alimentarios más saludables, lo que es favorable para la salud del corazón.
Practicar yoga puede aliviar la sensación de estrés
El estrés genera un grave efecto en el cuerpo porque libera un tipo particular de hormonas, adrenalina y cortisol, que estrechan las arterias y aumentan la presión arterial. Con el paso del tiempo, esta liberación constante de hormonas y la presión arterial alta incrementan el riesgo de sufrir enfermedades cardíacas. Fumar y comer en exceso también son factores que contribuyen a este aumento.
En general, el ejercicio ayuda a aliviar el estrés. Por ejemplo, a veces los corredores (y las personas que participan en otros ejercicios aeróbicos de nivel moderado a intenso) experimentan lo que se denomina la euforia del corredor. Esta sensación de bienestar es causado por el incremento de los niveles de endorfinas, que son los químicos en el cerebro que mejoran el estado de ánimo y ayudan a disminuir el dolor. Sin embargo, los ejercicios más relajados como el yoga también proporcionan abundantes beneficios para la salud mental.
Durante una clase de yoga, es posible que la persona instructora te indique que cierres los ojos y te pida que observes la manera en la que respiras. Si te sientas inmóvil y estás presente mientras inhalas y exhalas profundamente, es posible que disminuya el estrés que experimentaste ese día o el día anterior, y eso te ayudará a sentirte más en paz.
Para obtener más consejos, no te pierdas 9 posturas de yoga para aliviar el estrés.
El yoga te ayudará a disminuir la presión arterial
Tu corazón se beneficiará de la combinación de menor estrés, meditación y yoga. Otra ventaja es la disminución de la hipertensión o presión arterial alta.
Como lo mencionamos anteriormente, cuando el cuerpo sufre niveles de estrés constantes y altos, libera un tipo particular de hormonas. Con el paso del tiempo, esto hace que circule más sangre a través del corazón, lo que eleva los niveles de presión arterial. A su vez, las arterias se estrechan, lo que implica un riesgo más alto de sufrir enfermedades cardíacas.
Tal vez hayas escuchado hablar de una conexión entre los niveles de presión arterial y la circunferencia de la cintura de una persona, lo cual es otro indicador de enfermedad del corazón. De acuerdo con un estudio que se realizó en 2015, los adultos de mediana edad que practicaron yoga durante un año mostraron mejorías importantes en los niveles de presión arterial y tamaño de la cintura.
En resumen, en varios estudios se llegó a la conclusión de que el yoga ayuda a disminuir la presión arterial sistólica y diastólica, que son los niveles máximo y mínimo cuando se mide la presión arterial.
También ayuda a controlar la palpitación del corazón
El yoga también es útil para las personas que experimentan arritmia cardíaca, también conocida como fibrilación auricular o FibA (la cual se caracteriza por latidos rápidos e irregulares que pueden provocar derrame y otras complicaciones).
Por ejemplo, en un estudio se reveló que la práctica de yoga crea una cantidad menor de episodios de FibA, e incluso sirve como tratamiento para quienes sufren condiciones relacionadas con ella.
Cómo empezar a practicar yoga
Hay diferentes tipos de yoga con muchos niveles de intensidad. El vinyasa se considera una forma de yoga de intensidad moderada a alta, ya que requiere moverse fluidamente de una postura de fortalecimiento a la otra.
Una forma menos agotadora es el yoga restaurativo, que se centra más en respirar profundamente y usar elementos como bloques o correas para relajarse. Sin embargo, no se deben pasar por alto las formas meditativas del yoga. El estrés es un factor importante que afecta la salud del corazón, así que practicar la calma fomenta la resiliencia emocional a lo largo del tiempo.
Si practicas yoga por primera vez, te conviene comenzar con yoga restaurativo para avanzar poco a poco hacia una clase más rigurosa, como el vinyasa. Independientemente del tipo de yoga, las clases te ofrecerán una combinación saludable de respiración, meditación y posturas.
En conclusión, el yoga fortalecerá y hará que adoptes la costumbre de moverte regularmente, a la vez que serás consciente de tus niveles de estrés. Todo esto te ayudará a controlar la salud del corazón. ¿Necesitas ayuda para comenzar? Descarga la Nike Training Club App para recibir consejos.