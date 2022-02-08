Yoga para la salud del corazón: ¿cuáles son los beneficios?

Los expertos siguen encontrando pruebas que respaldan la capacidad del yoga para mejorar la salud del corazón. También cabe señalar que la transición rítmica de una postura a la otra influye de manera positiva en la conexión entre la mente y el cuerpo.



Después de todo, el yoga se basa en la respiración y el mindfulness. La práctica consiste en una serie de movimientos intencionales que se guían, en gran medida, por la respiración, lo que te permite fluir sin interrupciones de una postura a la siguiente. A algunas personas, la práctica del yoga les ayuda a fortalecer la autoconfianza, ya que les permite desarrollar fuerza interior, autoconsciencia y gratitud.



Desde el punto de vista físico, practicar yoga regularmente puede mejorar la salud de las siguientes maneras:

Controlar los niveles de presión arterial

Reducir los niveles de estrés

Mejorar la calidad del sueño

El corazón hace circular la sangre cuando se sostienen las posturas durante una práctica de yoga, lo cual se ha identificado en algunas investigaciones como provechoso para la salud cardiovascular en general. En efecto, según un estudio, las personas que practican yoga regularmente tienen más probabilidades de participar en otras formas de actividad física y tener hábitos alimentarios más saludables, lo que es favorable para la salud del corazón.