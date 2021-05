5 consejos para lidiar con el agotamiento según expertos de salud mental

Imagina esta situación: vas a encender una vela que aún tiene mucha cera, pero la mecha está totalmente gastada y no enciende. Si tu estado es igual al de esa mecha que está en ceros (cuentas con la "cera", o las habilidades para trabajar duro, pero falta que la llama encienda), podríamos decir que estás lidiando con un caso de agotamiento severo. Las buenas noticias son que tienes el poder para revertirlo, incluso aunque en este momento no puedas ver tu propia mecha.



Podrías pensar que tu agotamiento es un fenómeno que se debe únicamente a los estudios, al trabajo o a algo más que esté demandando toda tu atención mental. Y definitivamente podrías estar en lo cierto, especialmente si formas parte de un equipo comprometido con una gran lista de cosas por hacer.



Pero las consecuencias de no tomarse un descanso nunca (lo que es demasiado común, por cierto) pueden colarse en otras áreas de tu vida, dice Tasha Holland-Kornegay, PhD, terapeuta de salud mental clínica licenciada. Un programa de entrenamiento demasiado intenso o repetitivo puede hacerte polvo, especialmente si no ves mejoras. Hacer la misma rutina cada día también puede agotarte, especialmente si no se avizora nada nuevo en el horizonte (te estoy viendo, 2020).