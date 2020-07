Qué comer antes, durante y después de correr

Con suficiente energía, puedes correr rápido y más lejos y recuperarte más rápido.

Saber qué y cuándo comer es la clave para aprovechar al máximo las carreras. Hablamos con los expertos para asegurarnos de que tengas las herramientas que necesitas para obtener los nutrientes adecuados como atleta de resistencia de modo que puedas seguir tu plan de entrenamiento con éxito.



Come saludable, corre bien. Esto no significa que sea demasiado fácil.



"La clave de una buena dieta de entrenamiento es que el cuerpo almacene la energía necesaria para entrenar, y que repongas esa energía para recuperarte de las sesiones de entrenamiento", dice Monique Ryan, RDN, una nutricionista deportiva con más de 25 años de experiencia en el asesoramiento de atletas y equipos profesionales y de resistencia. Míralo de este modo y siempre tendrás energía para tu próxima carrera.



Aunque cuándo y qué comes depende de muchos factores, como cuánto tiempo corres o cuánto te esfuerzas, los corredores tienen en común la forma en que preparan sus comidas.



Los atletas de resistencia deben obtener más de la mitad de las calorías de los carbohidratos, un cuarto de las proteínas y el resto de las grasas, asegura Ryan Maciel, dietista, Head Coach de nutrición y rendimiento en Precision Nutrition. En cuanto a los carbohidratos, necesitas fuentes densas de nutrientes como el camote y otras verduras con almidón y granos enteros. Las proteínas se pueden obtener de fuentes animales o vegetales, como pollo, pescado, yogur, huevos, semillas, frijoles y tofu. Entre las mejores fuentes para el consumo de grasas se encuentran los aguacates, las nueces y el aceite de oliva.



Esta relación específica de nutrientes se basa en el rendimiento. Según Ryan, cuando corres, quemas una mezcla de carbohidratos y grasa, por lo que entre más intensa o larga sea la carrera, más carbohidratos necesitarás. Los carbohidratos se almacenan en los músculos y el hígado como glucógeno y se liberan como glucosa, la fuente de energía más accesible del cuerpo.



Ryan afirma que, si agotas estas reservas de glucógeno, no podrás mantener la resistencia o la duración que esperas. Será como chocar contra una pared. Según Maciel, esto ocurre normalmente después de dos o más horas de ejercicios de resistencia si no te recuperas.