Fortalécete, corre más rápido y mayores distancias

La variación simple

Después de cada carrera, pregúntate cómo lo hiciste.



Seguramente digas algo negativo sobre ti. Por ejemplo, "Corrí despacio porque no soy un buen corredor". O tal vez no le des muchas vueltas a qué podría haber ido mejor: otros 8 km fáciles, como siempre.



En cambio, deberías ser positivo, honesto y sincero, tal y como haría un buen entrenador. Piensa en cómo mejorar la próxima vez, incluso si crees que lograste tu objetivo.



Es decir, hay que tener en cuenta el contexto, dice Bennett. "Pregúntate: '¿Por qué no me fue bien?' o '¿Me pasaba algo más?' Si, por el contrario, piensas que corriste increíble, pregúntate también por qué fue así".



Después, como entrenador, reacciona a esas respuestas. Si sentiste que tu cuerpo estaba rígido en el primer kilómetro, date más tiempo para ir aumentando la velocidad. Bennett recomienda entre cinco y diez minutos a ritmo tranquilo seguidos de un estiramiento ligero. ¿Crees que estuviste genial? Piensa en lo que podría haber contribuido a eso, como, por ejemplo, no beber tanto y descansar mucho, e intenta reproducirlo para la próxima vez.



"Ser constante y tener ganas de aprender son actitudes clave para mejorar como entrenador y, por tanto, como corredor", agrega Bennett.