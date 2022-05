Nunca pares de imaginar: el poder del Air

El innovador de Air, Bill Peterson, cuenta que se le dijo al equipo que no hablaran con personas ajenas a Nike "porque descubrirán lo estúpidos que somos". Pero sin ellos, la mentalidad de ser audaz en la teoría, aprender de la realidad e iterar no se habría mantenido hasta el día de hoy. Únete a nosotros en el video de arriba y en ubicaciones icónicas para conocer más detalles de Air y añadir el siguiente capítulo en la historia con Nike by You.