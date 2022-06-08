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Convención Nunca pares de desafiarte

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Construimos nuestra reputación desafiando el statu quo. Nuestra última colección, Nike Circa 72, reimagina innovaciones pasadas para las generaciones futuras.

Última actualización: 8 de junio de 2022
4 minutos de lectura
Nunca pares de desafiar lo establecido: Circa 72
Nunca pares de desafiar lo establecido: Circa 72

Nuestros ajustes más icónicos se sienten naturales. Una Windrunner versátil. Un bra deportivo Swoosh que brinda sujeción. Un colorido par de Waffle One. Estos básicos dan la sensación de que siempre han existido y están listos para que los saques del armario cada vez que quieras mostrar tu personalidad.

Sin embargo, no siempre fue así. Cada una de estas piezas comenzó como una idea audaz, que representó un salto en una nueva dirección para nosotros. La colección Circa 72 es una celebración de esa valentía e innovación. Cincuenta años después, la colección Circa 72 reinventa piezas icónicas de Nike para la próxima generación de atletas.

Nunca pares de desafiar lo establecido: Circa 72
Nunca pares de desafiar lo establecido: Circa 72

1978, boceto original de la Windrunner, de Diane Katz
1979, Windrunner original para mujer (no a la venta)
1976, debut del logotipo "Baby Teeth"
2022, playera holgada para mujer Nike Sportswear
1976, logotipo "Baby Teeth", de Geoff Hollister

1978, boceto original de la Windrunner, de Diane Katz
1979, Windrunner original para mujer (no a la venta)
1976, debut del logotipo "Baby Teeth"
2022, playera holgada para mujer Nike Sportswear
1976, logotipo "Baby Teeth", de Geoff Hollister

La Windrunner fue una prenda diseñada para ofrecer funcionalidad para los atletas que corrían en Portland, Oregón, durante el entrenamiento fuera de temporada. En 1978, cuando Diane Katz, la primera diseñadora de indumentaria capacitada profesionalmente de Nike, y Geoff Hollister, el tercer empleado de Nike, crearon por primera vez la Windrunner, la categoría de ropa deportiva apenas existía. Katz buscó telas de esquí resistentes a la intemperie para inspirar su visión y partió con su invención.

Nunca pares de desafiar lo establecido: Circa 72

El proceso fue un rompecabezas. ¿Cómo podría Katz tomar el tejido técnico tradicional y hacerlo móvil, transpirable, adecuado para carreras largas y cortas? ¿Y cómo podría tomar todas estas ideas en conflicto y crear una pieza de diseño convincente? Trabajó incansablemente, creando prototipos de chamarras sin cesar hasta que se encontró con el famoso estilo que conoces hoy.

Nunca pares de desafiar lo establecido: Circa 72

Katz y Hollister habían hecho su trabajo. Sin embargo, la Windrunner no fue aprobada inmediatamente. La chamarra fue la primera colaboración entre la empresa y un experimentado diseñador de ropa deportiva, por lo que la empresa examinó cada aspecto con mucho detalle.

Es difícil creer que la Windrunner era una prenda sin precedentes y controvertida. Pero así fue como sucedió. A lo largo de los años, las líneas de ropa y calzados de Nike han continuado superando los límites de lo que ya existía e inspirando lo nuevo.

La colección Circa 72 presenta exclusivamente piezas que evocan esta historia de probar los límites, prendas básicas inspiradas en el atletismo que recuerdan los primeros colores y estampados de nuestros inicios en Oregón. Los artículos clave como el bra deportivo, la chamarra de entrenamiento y la playera de la línea cuentan con la marca denominativa "Baby teeth", de Geoff Hollister, un vistazo al pasado a las ideas rebeldes que surgieron cuando Nike encontró sus bases.

De este legado se trata la colección Circa 72; es un testimonio de la historia de innovación e invención de Nike. Estas piezas representan grandes ideas y sueños que siguen resonando 50 años después. Cada pieza de Circa 72 es un tributo al pasado, reinventado y reconstruido para el futuro.

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Nunca pares de desafiar lo establecido: Circa 72
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Publicado originalmente: 31 de mayo de 2022

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